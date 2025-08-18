Rot für Heiligenhauser Spieler führt zum Abbruch in Wuppertal

Das Spiel zwischen dem TuS Grün-Weiß Wuppertal 2 und Rot-Weiß Heiligenhaus wurde abgebrochen. – Foto: Michael Schneiders

Das Kreisliga-C-Spiel zwischen TuS Grün-Weiß Wuppertal II und dem SV Rot-Weiß Heiligenhaus fand ein abruptes Ende. Beim Stand von 3:0 für Wuppertal brach der Schiedsrichter die Partie noch vor der Pause ab – Auslöser war das Verhalten eines Heiligenhauser Spielers nach einer Roten Karte.

Gestern, 12:00 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal GW Wuppertal II TC RW Heiligenhaus RW Heiligen. Abgebrochen Gleich am ersten Spieltag der neuen Amateurfußballsaison kam es in der Kreisliga C zu einem Eklat. Die Partie zwischen der Zweitvertretung von TuS Grün-Weiß Wuppertal und dem SV Rot-Weiß Heiligenhaus wurde am Sonntag bereits in der ersten Halbzeit beim Stand von 3:0 für die Gastgeber vom Schiedsrichter Andreas de Haas abgebrochen.

Unterschiedliche Sichtweisen der Trainer Mirac Uzer, der an diesem Tag die Heiligenhauser betreute, konnte die entscheidende Szene eigenen Angaben zufolge nicht genau verfolgen. „Leider ist das Spiel abgebrochen worden, weil einer unserer Spieler übermotiviert war. Es war ein Zweikampf und dann hat er etwas zum Gegenspieler gesagt. Was genau, habe ich nicht gehört“, erklärte Uzer gegenüber der WAZ. Der Unparteiische habe daraufhin Rot gezeigt. „Ich vermute, unser Spieler fühlte sich ungerecht behandelt. Er hat dann noch ein paar Sachen gesagt, die er nicht hätte sagen sollen. Es hatte nichts mit der ganzen Mannschaft zu tun. Es war ein einzelner Spieler und wir werden unsere Konsequenzen ziehen“, führt Uzer weiter aus. Nun wolle er zunächst den Sonderbericht des Schiedsrichters abwarten.