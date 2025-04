Rot für den FSV Fortuna Britz, Löwenberger SV dreht dann das Spiel

Löwenberger SV – FSV Fortuna Britz 90 3:1

Die Partie begann aus Sicht des Löwenberger SV alles andere als ideal. Bereits in der dritten Minute brachte Lukas Wehrmann die Gäste aus Britz in Führung. In der Folgezeit gelang es dem FSV Fortuna Britz 90, das knappe Ergebnis über eine Stunde lang zu halten, ehe das Spiel eine entscheidende Wendung nahm. Nach einer roten Karte gegen Fortuna-Spieler Max Grull in der 60. Minute kippte das Spiel zugunsten der Hausherren.

Der Ausgleich durch Fin Neye in der 68. Minute war der Startschuss für eine starke Schlussphase der Löwenberger. Robert Glass erzielte in der 74. Minute das 2:1, ehe Tim Maasch nur neun Minuten später den Endstand herstellte. Vor 98 Zuschauern leitete Schiedsrichter Ben Schulze eine Partie, in der der Löwenberger SV dank einer starken zweiten Hälfte einen Heimsieg feierte und sich in der Tabelle auf 24 Punkte verbesserte.