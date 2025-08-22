Rot-Drama in der Nachspielzeit - Lingen jubelt trotzdem!

Die Hausherren den besseren Start. Nach einer starken Vorarbeit von Abdelbasset Elomari brachte Tim Fieker den VfB in der 16. Minute mit einem sehenswerten Treffer aus der Drehung in Führung. Beesten, das über weite Strecken deutlich mehr Ballbesitz hatte, kam in der Folge zu Chancen, doch weder Vinzent Heymann (8., 38.) noch Henrik Meese (21., 24.) konnten den Ball im Tor unterbringen. So ging es mit einem knappen 1:0 in die Pause.

Der VfB Lingen hat am 3. Spieltag der 1. Kreisklasse Süd den ersten Saisonsieg eingefahren. Auf dem Sportplatz VfB Lingen setzte sich die Elf mit 2:1 (1:0) gegen Fortuna Beesten durch.

Nach dem Seitenwechsel blieb Beesten feldüberlegen, doch der VfB verteidigte leidenschaftlich. In der 75. Minute schlug Lingen erneut eiskalt zu: Devin Schütte flankte von links, und Abdul Reda Trad verwertete per Direktabnahme zum 2:0. Die Gäste zeigten jedoch eine schnelle Antwort. Joker Leon Snaadt bediente Finn Kramer, der in der 78. Minute auf 2:1 verkürzte.

In der Schlussphase entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Verwarnungen. Maximilian Budde sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (76., 90.+7), zuvor hatten bereits mehrere Spieler beider Seiten Gelbe Karten kassiert. Auch die Bank der Gäste wurde verwarnt.

Trotz langer Nachspielzeit brachte der VfB Lingen die knappe Führung über die Zeit und belohnte sich mit den ersten drei Punkten der Saison.

Schiedsrichter: Stephan Veenker leitete die Partie insgesamt souverän, auch wenn in der hektischen Schlussphase einige Diskussionen aufkamen.

Liveticker: Markus Meer berichtete gewohnt detailliert und mit spitzer Beobachtungsgabe über die Geschehnisse.