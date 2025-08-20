Rot am See zieht in 2. Pokalrunde ein

Mit einem letzendlich verdienten Sieg qualifizierten sich die Mannen von Marius Constantinescu für die 2. Pokalrunde. Dabei taten sich die Gäste trotz einer frühen 1:0-Führung durch Jan Wagner gegen den ambitionierten und klassenniederen Gastgeber über weite Strecken schwer. Denn die Einheimischen hielten lange Zeit gut dagegen und erspielten sich einige Möglichkeiten, so dass der 1:1-Ausgleich durch Lucas Puppe unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff nicht weiter verwunderlich war. Auch nach dem Wechsel wehrten sich die Platzherren tapfer und kamen des Öfteren gefährlich vor das TVR-Gehäuse. Dennoch besaßen die Rot am Seer die größeren Spielanteile, woraus sich auch die besseren Chancen für sie ergaben. Mit einem Doppelschlag von Sven Maier und Benjamin Früh bog der TVR schließlich auf die Siegesstraße ein, und Hannes Varga machte kurz vor Schluss den Deckel drauf.