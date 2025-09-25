Rot am See wirft Bezirksligisten raus

Der TV Rot am See schreibt weiter Pokalgeschichte, denn auch in der 3. Runde gegen den Bezirksligaaufsteiger VfL Mainhardt setzten sich die Schützlinge von Marius Constantinescu bei strömenden Regen nicht unverdient durch. Von Beginn an entwickelten die klassenhöheren Gäste enormen Druck und schnürten die Platzherren in der eigenen Hälfte ein, aber auch die Gastgeber zeigten mit schnellen Kontern zeitweise ihre Gefährlichkeit. Nach einer halben Stunde erzwang der TVR ein ausgeglichenes Spiel, was mit dem Treffer zur 1:0-Führung belohnte wurde, als Julian Wacker einen weiten Freistoß von Patrick Hacker per Kopf ins linke untere Eck verlängerte. Nach Wiederanpfiff besaßen zunächst die Einheimischen zwei gute Möglichkeiten, den knappen Vorsprung zu erhöhen, ehe wieder die Gäste die Spielkontrolle übernahmen und in der 50. Minute durch Silas Frey den 1:1-Ausgleich erzielten, der eine flache Hereingabe aus wenigen Metern vollendete. Danach drängten die Mainhardter vehement auf den zweiten Treffer, doch mit Glück und Geschick verteidigte die Heimelf ihr Gehäuse und profitierte auch davon, dass die Gäste ihre vorhandenen Möglichkeiten fahrlässig vergaben und zudem der Rot am Seer Torhüter Ciprian Bica ein großer Rückhalt war. Dazwischen setzte der TVR immer wieder Nadelstiche, so auch in der Endphase, als Simon Könninger das Leder Emmanuel Forson perfekt in den Lauf spielte, der der aufgerückten VfL-Abwehr davonlief und das Leder aus kurzer Distanz über den Torhüter zum siegbringenden 2:1 ins Netz lupfte. Die Gäste schafften es trotz einer nochmaligen Drangphase in den letzten Minuten nicht mehr, sich gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber durchzusetzen, so dass es beim knappen Sieg des A-Ligisten blieb, der anschließend gebührend gefeiert wurde.