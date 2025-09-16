Rot am See verspielt Zwei-Tore-Führung

Den besseren Start legte der Gastgeber hin, denn bereits in der 9. Minute köpfte Momodu Camara eine Flanke von Benjamin Früh aus wenigen Metern zum 1:0 ein. Den Gästen wäre kurz darauf beinahe der Ausgleich gelungen, aber ein spektakulärer 14-m-Schuss von Marvin Keidel klatschte nur ans Lattenkreuz, und den Nachschuss von Jan Klenk wehrte der TVR-Torhüter Ciprian Bica reaktionsschnell ab. Danach erspielte sich der Tabellenführer eine optische Überlegenheit, ohne daraus großen Nutzen zu ziehen, während auf der anderen Seite Emmanuel Forson aus 15 m nur den Außenposten traf und so um ein Haar den zweiten Treffer für die Hausherren verpasste. Die knappe 1:0-Führung zur Halbzeit war jedenfalls nicht unverdient. Nach dem Wechsel erhöhte Simon Könninger mit einem schulbuchmäßigen Kopfballtreffer auf 2:0. Wenig später vergab Lucas Uhl kurz vor der Torlinie einen möglichen dritten Treffer, als er den Ball per Dropkick über das Gehäuse drosch. Anschließend drängten die Gäste verstärkt auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang Dennis Hauber in der 79. Minute mit einem platzierten Flachschuss aus 22 m, und die Rot am Seer mussten nun um ihren knappen Vorsprung bangen. Nachdem die Heimelf in der umkämpften Schlussphase zwei riesige Konterchancen etwas kläglich vergab, erzielten die Dünsbacher in der siebten (!) Minute der Nachspielzeit doch noch den für die lange Zeit als sicherer Sieger aussehenden Einheimischen bitteren Last-Minute-Ausgleich.