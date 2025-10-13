Rot am See verdienter Sieger im Muswiesenderby

Bereits in der 2. Minute erspielten sich die Platzherren die erste gute Chance, aber zunächst scheiterte Benjamin Früh am glänzend reagierenden SVB-Torhüter Pascal Rüeck, und den Nachschuss setzte Emmanuel Forson ans Außennetz. Auch in der Folgezeit bestimmten die Hausherren die Partie fast nach Belieben. Angriff auf Angriff rollte auf das Brettheimer Gehäuse zu, während die Gäste kaum einmal für Entlastung sorgen konnten. Weitere Möglichkeiten für die Heimelf schlossen sich an, aber der Gästekeeper erwies sich als großer Rückhalt seiner Mannschaft und machte einige Chancen der Heimelf zunichte. Längst hätte der TVR mit zwei oder drei Toren Vorsprung führen müssen, als sich den Gästen kurz darauf durch einen Freistoß von Simon Keitel die erste Chance bot, der aber für den TVR-Keeper Ciprian Bica kein Problem darstellte. In der Viertelstunde vor der Pause konnten sich die Brettheimer dann etwas vom Rot am Seer Druck befreien. In der Nachspielzeit hätte Keitel, wiederum durch einen gefährlichen Freistoß auf Höhe des Strafraumecks, den Spielverlauf beinahe auf den Kopf gestellt, aber Bica lenkte die Bogenlampe gerade noch mit den Fingerspitzen über die Latte. Nach dem Wechsel übernahmen die Rot am Seer wieder das Kommando und schnürten die Gäste in deren Hälfte ein. Die erste gefährliche Szene gab es nach einem Eckball von Lucas Uhl, als ein Brettheimer Verteidiger den Ball in Richtung langes Eck des eigenen Tores verlängerte, wo Paul Holzinger aber per Kopf auf der Linie klären konnte. Kurz darauf fiel das längst fällige 1:0, als Rüeck zunächst einen Schuss von Wagner wieder prächtig parierte, aber dann war Joshua Barthelmäs zur Stelle und stocherte das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. In einer immer zerfahrener werdenden Partie versuchten die Gäste anschließend etwas offensiver zu agieren, blieben aber mit Ausnahme eines Kopfballs des eingewechselten Ali Al Isa, der knapp am kurzen Eck vorbeischrammte, weitgehend harmlos. Für die Entscheidung sorgte dann Ishmael Quayson bereits in der Nachspielzeit, der nach einem Sololauf von Forson und dem folgenden Pass von Luis Schürlein mit einem platzierten Flachschuss aus 20 m das 2:0 erzielte. Anschließend durften sich die Rot am Seer als verdienter Derbysieger feiern lassen.