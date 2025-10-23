Rot am See schrammt knapp an zweistelliger Niederlage vorbei

Erwartungsgemäß war für den TV Rot am See im Achtelfinale des Bezirkspokals gegen den TSV Gaildorf Endstation. Von Beginn an bestimmten die höherklassigen Gäste das Spielgeschehen nach Belieben und erzielten bereits in den Anfangsminuten eine 2:0-Führung. Auch in der Folgezeit war ein Klassenunterschied deutlich zu erkennen, denn der Gegner ließ gekonnt Ball und Gegner laufen und erhöhte bis zur Halbzeit auf 4:0. Zwischendurch besaß der TVR auch die ein oder andere Konterchance, so als Jan Wagner am Torhüter scheiterte und Momodu Camara völlig freistehend aus wenigen Metern den Ball am Tor vorbeilupfte. Auch nach dem Wechsel blieben die Gaildorfer klar tonangebend und bauten ihren Vorsprung innerhalb weniger Minuten auf 0:7 aus. Die Gastgeber hätten sicherlich den Ehrentreffer verdient gehabt, agierten jedoch bei den sich bietenden Möglichkeiten zu unentschlossen, und bei einem Pfostenschuss von Sven Maier kaum auch noch Pech hinzu. Zum Ende der einseitigen Partie legten die Gäste nochmals zwei Treffer zum 0:9-Endstand nach.