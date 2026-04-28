Rot am See landet ungefährdeten Sieg

Obwohl die Gäste von Beginn an spielbestimmend waren, dauerte es bis zur 30. Minute, ehe ihnen die 1:0-Führung gelang. Ein Kopfball von Jan Wagner wurde zunächst abgewehrt, doch im Nachsetzen stocherte Sven Maier das Leder gedankenschnell ins Netz. Auch nach dem Wechsel waren die Rot am Seer meist tonangebend, während die Gastgeber im Spiel nach vorne weitgehend harmlos blieben. Nachdem ein Foul an Sven Maier im Strafraum vom Unparteiischen nicht mit einem Strafstoß geahndet wurde, hatte Joshua Barthelmäs wenig später Pech, als sein Kopfball aus kurzer Distanz von der Lattenunterkante ins Feld zurücksprang. Kurz danach fiel dann aber doch der längst fällige zweite Treffer, als Lars Köber einen Querpass von Jan Wagner im zweiten Versuch über die Linie drückte. Die einzige Tormöglichkeit für den SVB im gesamten Spiel war ein Freistoß aus 18 m, den Lars Dambach jedoch übers Tor schoss. In der Schlussminute stellte Momodu Camara, der das Leder nach einem Querpass von Benjamin Früh nur noch ins leere Tor schieben musste, das Endergebnis her.