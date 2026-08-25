Rot am See grüßt von der Tabellenspitze

Mit einem 7:0-Kantersieg über den Aufsteiger TSV Blaufelden legte der TV Rot am See einen glänzenden Saisonstart hin und grüßt als erster Tabellenführer der neuen Saison. Von Beginn an ließen die Platzherren keine Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde und bestimmten die Partie über die gesamte Spielzeit nach Belieben. Den Torreigen eröffnete Sven Maier bereits in der 7. Minute, der das Leder nach Vorlage von Julian Wacker nur noch ins leere Tor schieben musste. Da die Platzherren danach einige gute Chancen ungenutzt ließen, dauerte es bis zur 44. Minute, ehe wiederum Maier per Foulelfmeter den 2:0-Pausenstand besorgte. Derselbe Akteur besaß in der 56. Minute die Riesenchance aufs 3:0, doch nach einem verunglückten Abstoß des Gästetorhüters verfehlte er aus 16 m das leere Tor und traf nur das Lattenkreuz. Acht Minuten später machte es Benjamin Früh besser, als er dem Torwart das Leder wegspitzelte und zum 3:0 ins verwaiste Tor traf. Wiederum Früh besorgte in der 73. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 4:0 für die endgültige Entscheidung. Doch die Einheimischen hatten ihren Torhunger noch lange nicht gestillt. Durch einen sehenswerten Distanzschuss von Lars Köber und ein Kopfballtor von Jan Wagner schraubten sie das Ergebnis per Doppelschlag auf 6:0. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte dann erneut Jan Wagner, der aus 10 m zum 7:0-Endstand einnetzte.