Rot am See geht unter

Von Beginn an bestimmten die Platzherren das Spiel fast nach Belieben und kamen durch schnelle und überlegt vorgetragene Angriffe immer wieder zu guten Chancen. So wurde Aaron Weber bereits in der ersten Minute herrlich freigespielt schob das Leder aber knapp am Tor vorbei. In der 7. Minute Glück für die Gäste, als eine verunglückte Flanke von Frank Rahn am Lattenkreuz landete. Überhaupt hatten die Gäste zunächst enorme Schwierigkeiten, sich aus der Gammesfelder Umklammerung zu lösen und kamen erst in der 8. Minute annähernd in den Bereich des Gästestrafraumes. Kurz danach erspielten sie sich sogar eine gute Möglichkeit, als Momodu Camara aus spitzem Winkel den Gammesfelder Torhüter prüfte. In dieser Phase befreiten sich die Rot am Seer etwas vom Druck und erzwangen kurzzeitig ein offenes Spiel, wobei die Gastgeber weiterhin zielstrebiger und wesentlich torgefährlicher agierten. Dies wurde dann auch belohnt, als Julian Beck in die Gasse geschickt wurde und den Ball aus 10 m zur längst fälligen 1:0-Führung im Netz versenkte. Weitere Chancen für die SpVgg schlossen sich an, aber entweder zielten die Einheimischen nicht genau genug oder aber Bica war mit glänzenden Paraden zur Stelle. Dennoch ließ der zweite Treffer für die Heimelf nicht mehr lange auf sich warten, als Lucas Uhl den Ball im eigenen Strafraum vertändelte, wovon Aaron Weber völlig freistehend profitierte und das 2:0 erzielte. Anschließend machte er mit zwei weiteren Toren zum 4:0-Halbzeitstand seinen Hattrick perfekt. Auch nach dem Wechsel schien das muntere Scheibenschießen zunächst weiterzugehen, als Leo Rohn nach einem weiten Eckball aus kurzer Distanz zum 5:0 einköpfte. Danach ebbte das bis dahin druckvolle Angriffsspiel der SpVgg etwas ab, so dass die Gäste die Partie nun etwas offener gestalten und etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten. So nutzte Emmanuel Forson einen Fauxpas des Gammesfelder Torhüters zum 1:5, und nachdem Camara im Strafraum zu Fall kam, verwandelte Lucas Uhl den fälligen Strafstoß zum 2:5. Der tormäßige Schlusspunkt war aber wieder den Gammesfeldern vorbehalten, denn Kevin Dietrich machte mit dem 6:2 das halbe Dutzend voll. In der Nachspielzeit wehrte Bica einen Foulelfmeter von David Weber reaktionsschnell ab, allerdings ließ die Schiedsrichterin den Strafstoß wiederholen. Der zweite Versuch donnerte derselbe Schütze an die Latte, ehe kurz darauf der Schlusspfiff ertönte.