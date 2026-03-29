Rostocker Torfestival und Berliner Befreiungsschlag NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholspiele. von red · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gurshan Singh

Der Kampf um den Klassenerhalt und die Plätze im gesicherten Mittelfeld der NOFV-Oberliga Nord erreichte bei den heutigen Nachholspielen eine neue Intensität. Während auf einem Platz die Hoffnungen eines Aufsteigers in der Schlussphase hochemotional neu entfacht wurden, demonstrierte an anderer Stelle eine Reservemannschaft ihre ganze offensive Klasse.

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Ereignisreich gestaltete sich die Partie des Aufsteigers SV Siedenbollentin gegen den FSV Optik Rathenow. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 12. Minute durch Ande-Finjas Müller mit 1:0 in Führung. Die Rathenower zeigten sich jedoch unbeeindruckt und suchten leidenschaftlich den Weg nach vorne. Der Lohn folgte prompt: Christiantus Nnanna Onu erzielte in der 23. Minute den Ausgleich zum 1:1. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, doch in der 85. Minute schlug die Stunde von Lukas Möller, der mit dem Treffer zum 2:1 den Heimsieg für Siedenbollentin perfekt machte. ---

In einer emotionalen Begegnung empfing der Tabellenzweite SV Lichtenberg 47 die abstiegsbedrohte SG Dynamo Schwerin. Die Favoritenrolle war klar verteilt, doch die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern stemmten sich mit aller Macht gegen die Offensivbemühungen der Lichtenberger. Trotz einer intensiven Schlussphase, in der die Hausherren verzweifelt nach der Lücke in der Schweriner Abwehr suchten, fielen keine Tore. Für die Gäste bedeutet dieser Punktgewinn ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller, während Lichtenberg wertvolle Zähler im Kampf um die Meisterschaft liegen ließ. ---

Vor lediglich 23 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Der Aufsteiger S.D. Croatia Berlin empfing den FC Anker Wismar und geriet bereits früh in Bedrängnis. In der 11. Minute erzielte Finn Niklas Jahnke das 0:1 für die Gäste aus Wismar. Die Berliner bewiesen jedoch eine beeindruckende Moral und kämpften sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 59. Minute belohnte Mateo Jagnjic die Bemühungen der Hausherren mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Das Spiel blieb bis in die Schlussminuten hinein völlig offen. Die Erlösung für Croatia folgte schließlich in der 87. Minute, als Justin Schultze den Treffer zum 2:1-Endstand markierte und damit drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sicherte. ---