Rostocker Schock für Tasmania, Rathenow und BAK gewinnen

– Foto: Frank Arlinghaus

In der NOFV-Oberliga Nord standen am heutigen Mittwochabend wegweisende Nachholspiele auf dem Programm, die das Klassement der Liga kräftig durchschüttelten. Während der souveräne Spitzenreiter an der Küste eine bittere Enttäuschung erlebte, wurde auf den anderen Plätzen mit leidenschaftlichem Einsatz um jeden Zentimeter Rasen und wertvolle Punkte gekämpft. Die Zuschauer sahen eine Mischung aus taktischer Disziplin und hochemotionalen Schlussphasen, die den Charakter dieser Spielklasse unterstreichen.

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50 Zuschauer wurden Zeugen eines Derbys zwischen TuS Makkabi Berlin und dem Berliner AK. Der BAK startete furios in die Begegnung: Fodelcio Gomes Pereira erzielte bereits in der 12. Minute das 0:1, bevor Abdulkadir Beyazit in der 26. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Makkabi zurück und verkürzte in der 52. Minute durch Will Anderson Siakam auf 1:2. In einer dramatischen Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst markierte Efe Önal in der 90.+1 Minute das vermeintlich entscheidende 1:3 für den BAK, doch Teo Matkovic brachte Makkabi in der 90.+4 Minute noch einmal auf 2:3 heran, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. ---

Eine faustdicke Überraschung gelang dem F.C. Hansa Rostock II gegen den Tabellenführer SV Tasmania Berlin. In einer Partie, die von hoher taktischer Disziplin der jungen Hanseaten geprägt war, geriet der Favorit aus Berlin früh unter Druck. In der 38. Minute erzielte Felikss Sprogis die Führung zum 1:0 für die Rostocker. Tasmania bemühte sich in der Folgezeit zwar hochemotional um den Ausgleich, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Gastgeber. In der Schlussphase sorgte Herman Schwarz in der 82. Minute mit dem Tor zum 2:0 für die endgültige Entscheidung und bescherte dem Spitzenreiter eine schmerzhafte Niederlage im hohen Norden. ---

Vor 115 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell zwischen dem FSV Optik Rathenow und dem SV Sparta Lichtenberg. Die Gäste aus der Hauptstadt erwischten den besseren Start und gingen in der 15. Minute durch Daniel Hänsch mit 0:1 in Führung. Rathenow bewies jedoch Moral und schlug umgehend zurück: Bereits in der 19. Minute markierte Yohji Irvan Koré den Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Halbzeit rangen beide Teams mit großer Leidenschaft um die Entscheidung, die schließlich in der 71. Minute fiel, als Salih Aktürk den Treffer zum 2:1-Endstand für die Hausherren erzielte und damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sicherte.