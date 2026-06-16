Rostocker FC stellt Weichen: Ein Talent und eine Konstante

Als erster Neuzugang für die nächste Saison steht Leon Henke fest, der vom FC Anker Wismar zum RFC wechselt. Der 20-jährige Offensivspieler wird vom Verein als Bereicherung für die eigene Mannschaft angesehen. Seine Verpflichtung bringt frischen Wind und neue Hoffnung für die Dynamik im kommenden Kader.

Die Erwartungen des Trainers

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Trainer Tobias Schulz zu den Qualitäten des Neuzugangs: "Leon ist ein offensivstarker Außenbahnspieler, mit viel Zug zum Tor. Außerdem verfügt Leon über einen guten Abschluss und erzeugt so eine Menge Torgefahr. Mit seinen jungen Jahren passt er super in unsere Mannschaft und wir hoffen viele Erfolge gemeinsam feiern zu können."

Der Kapitän setzt seinen Weg fort

Neben dem Neuzugang gibt es eine wichtige Nachricht für die Stabilität des Teams, die den Anhängern emotionalen Rückhalt gibt: Mannschaftskapitän Daniel Kremer wird auch in der nächsten Saison für den RFC auflaufen. Nach seiner Verletzung befindet er sich aktuell im Aufbautraining und soll zur neuen Spielzeit ein wichtiger Faktor werden. Im Verein herrscht große Freude darüber, dass mit ihm ein leistungsstarker Führungsspieler weiterhin zur Verfügung steht.

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