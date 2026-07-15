Rostocker FC: Mit Jugend und Mentalität in die neue Saison

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Der Rostocker FC nimmt die Saison 2026/2027 in der Verbandsliga mit klaren Vorstellungen in Angriff. Nach dem Trainingsauftakt am Montag vermeldet der Verein die Verpflichtung von Ole Stechert sowie den Verbleib dreier Akteure, die für das zukunftsorientierte sportliche Konzept der Rostocker stehen.

Am vergangenen Montag ist die Mannschaft des Rostocker FC in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Mit dem ersten Training kehrt auch die Vorfreude auf den Platz zurück. Im Zuge dieses Neubeginns präsentierte der Verein einen weiteren Neuzugang für die anstehenden Aufgaben: Ole Stechert wechselt vom Greifswalder FC II zum RFC.

Ein absoluter Mentalitätsspieler für die Defensive

Besonders Trainer Tobias Schulz blickt mit Vorfreude auf den Neuzugang, der dem Team wichtige Impulse verleihen soll. In der Pressemitteilung des Vereins wird der Trainer wie folgt zitiert: "Ole ist ein absoluter Mentalitätsspieler und bringt eine richtig starke Dynamik mit. Defensiv arbeitet er eklig gegen den Ball und sein mutiges Spiel von hinten raus ist klasse. Wir sind sehr froh ihn nun in unseren Reihen begrüßen zu dürfen."

Kontinuität und die Entwicklung junger Talente

Neben der Verstärkung von außen setzt der Rostocker FC auf Kontinuität und vertraut bewährten Kräften. Wie der Verein zudem bekannt gab, werden Sidaty Ly, Mohammad Mandhi Asgari und Dennis Gladitz dem RFC auch in der neuen Saison als Spieler zur Verfügung stehen. Das Trio im Alter von 22 beziehungsweise 23 Jahren verkörpert die Philosophie des Vereins. Sie stehen sinnbildlich für den Weg des RFC, mit jungen Spielern zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln.

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