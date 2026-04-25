Rostock winkt Platz drei, letzte Aufstiegshürde für Osnabrück?

Mit zufriedener Miene dürfte man beim F.C. Hansa Rostock das Spektakel zwischen Alemannia Aachen und dem MSV Duisburg verfolgt haben. Durch die 1:3-Pleite der Zebras kann die Kogge am Samstag vorbeizeihen - für den Moment sogar auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Die vergangenen drei Spiele entschied Rostock gegen den SSV Jahn Regensburg zu seinen Gunsten. Die Fortsetzung der Serie brächte das Team von Daniel Brinkmann in eine hervorragende Ausgangslage für die finalen Wochen. Parallel könnte der VfL Osnabrück den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Gegen die ligaweit beste Offensive des SC Verl ist der Spitzenreiter besonders gefordert. Wenn der VfL drei Punkte einfährt und am Sonntag Energie Cottbus leer ausgehen sollte, ist der Aufstieg rechnerisch abgesichert.
Weiter unten kann der SSV Ulm vielleicht wieder große Hoffnungen auf den Klassenerhalt schöpfen. Ein Dreier gegen den TSV 1860 München würde das rettende Ufer wieder auf Schlagdistanz heranrücken lassen, gerade weil der dort hausierende 1. FC Saarbrücken am Sonntag Rot-Weiss Essen vor der Brust hat.
Alemannia Aachen – MSV Duisburg 3:1
Alemannia Aachen: Fotios Pseftis, Lamar Yarbrough (58. Faton Ademi), Joel Da Silva Kiala, Petros Bagkalianis, Gianluca Gaudino (66. Niklas Castelle), Danilo Wiebe, Pierre Nadjombe, Lars Gindorf, Mehdi Loune (84. Fabio Torsiello), Jonas Oehmichen, Mika Schroers (84. Omar Sillah)
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Can Coskun, Niklas Jessen, Ben Schlicke (46. Patrick Sussek), Rasim Bulic (74. Aljaz Casar), Christian Viet, Dominik Kother (60. Jan-Simon Symalla), Florian Krüger (60. Thilo Töpken), Lex-Tyger Lobinger (60. Conor Noß)
Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn) - Zuschauer: 30894
Tore: 1:0 Mika Schroers (32.), 2:0 Mehdi Loune (36.), 2:1 Aljaz Casar (79.), 3:1 Joshua Bitter (85. Eigentor)
36. Spieltag
02.05.26 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
02.05.26 SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
02.05.26 Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
02.05.26 SC Verl - TSV Havelse
02.05.26 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
02.05.26 VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
02.05.26 SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
03.05.26 MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
03.05.26 SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
03.05.26 FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue
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