Rostock winkt Platz drei, letzte Aufstiegshürde für Osnabrück?

Rostock kann vom MSV-Patzer profitieren. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Mit zufriedener Miene dürfte man beim F.C. Hansa Rostock das Spektakel zwischen Alemannia Aachen und dem MSV Duisburg verfolgt haben. Durch die 1:3-Pleite der Zebras kann die Kogge am Samstag vorbeizeihen - für den Moment sogar auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Die vergangenen drei Spiele entschied Rostock gegen den SSV Jahn Regensburg zu seinen Gunsten. Die Fortsetzung der Serie brächte das Team von Daniel Brinkmann in eine hervorragende Ausgangslage für die finalen Wochen. Parallel könnte der VfL Osnabrück den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Gegen die ligaweit beste Offensive des SC Verl ist der Spitzenreiter besonders gefordert. Wenn der VfL drei Punkte einfährt und am Sonntag Energie Cottbus leer ausgehen sollte, ist der Aufstieg rechnerisch abgesichert.

Weiter unten kann der SSV Ulm vielleicht wieder große Hoffnungen auf den Klassenerhalt schöpfen. Ein Dreier gegen den TSV 1860 München würde das rettende Ufer wieder auf Schlagdistanz heranrücken lassen, gerade weil der dort hausierende 1. FC Saarbrücken am Sonntag Rot-Weiss Essen vor der Brust hat.