 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Rostock und Duisburg visieren in der Samstagskonferenz Platz drei an

3. Liga: Vor dem Topspiel am Sonntag wollen der F.C. Hansa Rostock und MSV Duisburg an Energie Cottbus vorbeiziehen.

von Markus Becker · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser
Rostock hat die Pflichtaufgabe Schweinfurt vor der Nase.
Rostock hat die Pflichtaufgabe Schweinfurt vor der Nase. – Foto: Imago Images

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Alemannia Aachen spielt weiterhin eine herausragende Rückrunde. Dank Treffer von Lars Gindorf (48.,52) und Mika Schroers (87.) drehten die Gäste den anfänglichen Rückstand und könnten mit reichlich Patzern der Konkurrenz vielleicht sogar noch einmal oben anklopfen.

Duisburg und Rostock können in der Samstagskonferenz den Druck aufdrehen. Die Zebras wollen es besser als noch im Hinspiel gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) machen. Die Rostocker gastieren beim bereits feststehenden Absteiger 1. FC Schweinfurt. Mit schon einem halben Bein zur 2. Bundesliga kann der VfL Osnabrück schon anfangen zu rechnen. Ein Sieg gegen den FC Ingolstadt würde den Aufstieg aber noch nicht ganz dingfest machen. Frühestens am kommenden Spieltag könnte der Aufstieg auch mathematisch gesichert werden.

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Der Gindorf-Schroers-Zug hat keine Bremsen

Gestern, 19:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
1
3
Abpfiff

Regensburg agierte vor heimischer Kulisse zunächst recht passiv, bemühte sich nicht sonderlich um eigenen Ballbesitz, ließ dabei aber auch nicht viel zu. Erst nach über einer Viertelstunde wurde es erstmals brenzlig. Joel da Silva Kiala steckte durch auf Mika Schroers, der alleine vor Yannick Gebhardt das Kreuzeck anvisierte, aber knapp verfehlte (18.). Auch etwas später blieb der Aachener Angreifer glücklos, diesmal war Gebhardt bei seinem Abschluss aus dem Strafraum aber zur Stelle (30.).

Von Regensburg kam offensiv bis dahin nahezu gar nichts. So schlugen die Gastgeber ohne große Vorwarnung plötzlich. Alemannia-Keeper Fotios Pseftis ließ einen Freistoß von Adrian Fein abtropfen. Das Leder fiel Eric Hottmann vor die Füße, der erst wenige Minuten zuvor für den angeschlagenen Lucas Hermes reingekommen war und nun das 1:0 markierte (34.). Noch vor Ende der ersten Hälfte trat der auffällige Hottmann erneut in den Vordergrund, traf nach zuvor starker Bewegung aber nur Aluminium (41.).

Die sieben Spiele ungeschlagenen Gäste mussten sich im zweiten Durchgang nicht lange schütteln und konnten einmal mehr auf ihren Top-Torjäger bauen. Zunächst prallte Lars Gindorf mit seinem Freistoß aus vielversprechender Distanz noch ab (49.), direkt darauf grätschte er aber nach Vorarbeit von Schroers den Ball über die Linie (49.) und schnürte nur drei Spielminuten nach Kombination mit Pierre Nadjombe den Doppelpack (52.). Die direkte Antwort durch Direktabnahme von Kühlwetter vereitelte Pseftis (55.).

Zwischenzeitlich beruhigte sich das Spielgeschehen auch wieder. Mit Anbruch der Schlussphase brannte es jedoch wieder im Aachener Strafraum. Oscar Schönfelder schnappte sich die Kugel von Nadjombe. Der Regensburger fand im Zentrum Florian Dietz, der das Leder aber nicht ordentlich traf. Am langen Pfosten bugsierte Matti Wagner den Ball fast ins eigene Tor, schlussendlich konnten die Alemannen die Gefahr aber doch noch vereiteln (76.).

Regensburg investierte daraufhin immer mehr in den Ausgleich, doch es wurde nicht mehr zwingend genug. Unter anderem war Xaver Posselts Kopfball leichte Beute für Pseftis (86.). So nutzte Schroers im Gegenzug einen zu kurzen Rückpass von Nicolas Oliveira für die 3:1-Vorentscheidung. Aufbäumen konnte sich der Jahn nämlich nicht mehr. So setzen die Aachener ihre beeindruckende Rückserie fort, könnten bei idealer Restausbeute sogar noch den ein oder anderen Platz gutmachen.

SSV Jahn Regensburg – Alemannia Aachen 1:3
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Oscar Schönfelder, Leopold Wurm, Leo Mätzler (74. Felix Strauss), Nicolas Oliveira, Nick Seidel, Noel Eichinger, Philipp Müller (9. Benedikt Saller), Adrian Fein, Christian Kühlwetter (73. John Xaver Posselt), Lucas Hermes (26. Eric Hottmann) - Trainer: Sascha Hildmann
Alemannia Aachen: Fotios Pseftis, Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe, Marius Wegmann (46. Lamar Yarbrough), Petros Bagkalianis, Danilo Wiebe (74. Faton Ademi), Lars Gindorf, Mehdi Loune (74. Matti Wagner), Jonas Oehmichen, Niklas Castelle (64. Gianluca Gaudino), Mika Schroers (90. Bentley-Baxter Bahn) - Trainer: Mersad Selimbegovic - Co-Trainer: Ilyas Trenz
Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf)
Tore: 1:0 Eric Hottmann (34.), 1:1 Lars Gindorf (48.), 1:2 Lars Gindorf (52.), 1:3 Mika Schroers (87.)

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Liveticker: 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück

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F.C. Hansa Rostock
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So geht es weiter

35. Spieltag
24.04.26 Alemannia Aachen - MSV Duisburg
25.04.26 FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden
25.04.26 VfL Osnabrück - SC Verl
25.04.26 F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg
25.04.26 TSV 1860 München - SSV Ulm 1846 Fußball
25.04.26 TSG 1899 Hoffenheim II - FC Ingolstadt 04
25.04.26 SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt 05
26.04.26 Viktoria Köln - FC Energie Cottbus
26.04.26 Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken
26.04.26 TSV Havelse - VfB Stuttgart II

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