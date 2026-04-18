Rostock und Duisburg visieren in der Samstagskonferenz Platz drei an 3. Liga: Vor dem Topspiel am Sonntag wollen der F.C. Hansa Rostock und MSV Duisburg an Energie Cottbus vorbeiziehen. von Markus Becker · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser

Rostock hat die Pflichtaufgabe Schweinfurt vor der Nase. – Foto: Imago Images

Alemannia Aachen spielt weiterhin eine herausragende Rückrunde. Dank Treffer von Lars Gindorf (48.,52) und Mika Schroers (87.) drehten die Gäste den anfänglichen Rückstand und könnten mit reichlich Patzern der Konkurrenz vielleicht sogar noch einmal oben anklopfen. Duisburg und Rostock können in der Samstagskonferenz den Druck aufdrehen. Die Zebras wollen es besser als noch im Hinspiel gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) machen. Die Rostocker gastieren beim bereits feststehenden Absteiger 1. FC Schweinfurt. Mit schon einem halben Bein zur 2. Bundesliga kann der VfL Osnabrück schon anfangen zu rechnen. Ein Sieg gegen den FC Ingolstadt würde den Aufstieg aber noch nicht ganz dingfest machen. Frühestens am kommenden Spieltag könnte der Aufstieg auch mathematisch gesichert werden.

Regensburg agierte vor heimischer Kulisse zunächst recht passiv, bemühte sich nicht sonderlich um eigenen Ballbesitz, ließ dabei aber auch nicht viel zu. Erst nach über einer Viertelstunde wurde es erstmals brenzlig. Joel da Silva Kiala steckte durch auf Mika Schroers, der alleine vor Yannick Gebhardt das Kreuzeck anvisierte, aber knapp verfehlte (18.). Auch etwas später blieb der Aachener Angreifer glücklos, diesmal war Gebhardt bei seinem Abschluss aus dem Strafraum aber zur Stelle (30.).