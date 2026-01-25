Rostock überrollte Mannheim, kein Sieger zwischen Osnabrück und 1860

Mannheim fehlte in den Anfangsminuten der Zugriff auf befreit aufspielende Rostocker. Viele Möglichkeiten brauchte die Kogge auch nicht, um das gewinnbringend auszunutzen. Der aktive Ryan Naderi leitete weiter auf Jonas Dirkner, der resolut und wuchtig per Direktabnahme in die Maschen traf (12.). Der SV Waldhof agierte bis dahin noch zu passiv und erschwerte sich das eigene Leben zu allem übel auch noch mehr. Emmanuel Iwe fällte Jan Mejdr an der Seitenlinie mit bereits einer Gelben Karte im Gepäck und wurde folgerichtig des Feldes verwiesen (30.). Die Hansa legte daraufhin dann auch noch einmal vor der Pause nach. Eine Hereingabe von Naderi fand den Kopf von Andreas Vogelsammer, der die Kugel unkonventionell aber effektiv im Netz unterbrachte (39.).

Nach dem Seitenwechsel versuchten es die Hausherren mit dem Mut der Verzweiflung noch einmal nach vorne, verpassten aber jeweils durch Felix Lohkemper den Anschlusstreffer (57., 66.). So waren wieder die Rostocker an der Reihe. Erneut war Naderi entscheidend beteiligt, der in der Gefahrenzone auf Emil Holten weitergab, welcher das dritte Tor und damit auch die Vorentscheidung nachlegte (75.). Zehn Minuten später erzielte Christian Kinsombi sogar auch das vierte Tor (85.), was den überzeugenden Auftritt der Kogge noch einmal untermauerte.

____ Remis an der Bremer Brücke

Nach ereignislosem Beginn in die Partie stach der VfL zuerst. Jonas Kehl brachte den Ball vors Tor und fand damit den einlaufenden Bjarke Jacobsen, der cool einschädelte (17.). Osnabrück verpasste kurz darauf sogar den Doppelschlag. Kehl marschierte in Richtung Strafraum der Löwen, nahm sich ein Herz, verfehlte das Tor aber nur haarscharf (19.).

1860 nahm sich bis dahin noch zurück, hatte aber gleich mit der ersten Chance Erfolg. Über David Philipp und Philipp Maier ging die Kugel weiter auf Kevin Volland, der überlegt ins Eck abschloss (25.). Als auf der anderen Seite Raphael Schifferl gegen den Abschluss von Robin Meißner rettete (27.), passierte wieder eine Weile nicht viel Konkretes in den Strafräumen.

Offensiv bemühter zeigten sich grundsätzlich die Hausherren, was sich auch im zweiten Durchgang fortsetzen sollte. Doch echt Großchancen blieben Mangelware. Schon in der 72. Spielminute probierte es Meißner mal mit einer Direktabnahme, die das Ziel aber knapp verfehlte. Auch für die Löwen fehlte dem eingewechselten Justin Steinkötter das notwendige Zielwasser (74.). Viel mehr tat sich auch in der Schlussphase nicht mehr. Schlussendlich trennen sich die beiden Teams schiedlich und friedlich mit jeweils einem Zähler.

VfL Osnabrück – TSV 1860 München 1:1

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Yigit Karademir, Jannik Müller, Bryan Henning (59. Fridolin Wagner), Patrick Kammerbauer (86. Kai Pröger), Bjarke Jacobsen, Tony Rudy Lesueur, Lars Kehl (86. Luc Ihorst), Robin Meißner, Julian Kania (59. Ismail Badjie) - Trainer: Timo Schultz

TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Raphael Schifferl, Clemens Lippmann (70. Marvin Rittmüller), Kilian Jakob, Siemen Voet, David Philipp (70. Justin Steinkötter), Thore Jacobsen, Philipp Maier, Kevin Volland (90. Tim Danhof), Patrick Hobsch - Trainer: Markus Kauczinski

Schiedsrichter: Nico Fuchs

Tore: 1:0 Bjarke Jacobsen (17.), 1:1 Kevin Volland (25.)

____

