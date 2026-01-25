Rostock überrollt Mannheim und lässt Spitzengruppe eng zusammenrücken

Der F.C Hansa Rostock legte am Sonntag eindrucksvoll vor und drückte dem SV Waldhof Mannheim eine eindrucksvolle 4:0-Pleite aufs Auge, bleibt somit auch dem Führungstrio auf den Fersen. Der VfL Osnabrück könnte mit einem Erfolg gegen den TSV 1860 München ebenfalls oben dranbleiben und gleichzeitig einen Verfolger auf Distanz halten.

Am Abend könnte schließlich der SC Verl die Tabellenführung wieder vom MSV Duisburg übernehmen. Mit dem SV Wehen Wiesbaden steht jedoch ein anspruchsvoller Gegner vor der Brust. Die Hessener scheinen mehr und mehr ihren Rhythmus gefunden zu haben, gewannen dabei vier der vergangenen fünf Ligaspiele.