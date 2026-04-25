Rostock erleidet großen Rückschlag, Osnabrück kurz vor Aufstieg

Chance verpasst. Ebenso wie der MSV Duisburg am Vortag gegen Alemannia Aachen, ging der F.C. Hansa Rostock nun gegen den SSV Jahn Regensburg leer aus. Ein Viererpack von Eric Hottmann entschied die Partie schlussendlich zugunsten der Gäste. An der Tabellenspitze bräuchte der VfL Osnabrück nur noch eine Niederlage von Energie Cottbus am Sonntag, um den Aufstieg vorzeitig feiern zu dürfen. Der SSV Ulm verpasst mit der 2:3-Niederlage gegen den TSV 1860 München eine große Chance auf den Klassenerhalt.
Alemannia Aachen – MSV Duisburg 3:1
Alemannia Aachen: Fotios Pseftis, Lamar Yarbrough (58. Faton Ademi), Joel Da Silva Kiala, Petros Bagkalianis, Gianluca Gaudino (66. Niklas Castelle), Danilo Wiebe, Pierre Nadjombe, Lars Gindorf, Mehdi Loune (84. Fabio Torsiello), Jonas Oehmichen, Mika Schroers (84. Omar Sillah)
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Can Coskun, Niklas Jessen, Ben Schlicke (46. Patrick Sussek), Rasim Bulic (74. Aljaz Casar), Christian Viet, Dominik Kother (60. Jan-Simon Symalla), Florian Krüger (60. Thilo Töpken), Lex-Tyger Lobinger (60. Conor Noß)
Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn) - Zuschauer: 30894
Tore: 1:0 Mika Schroers (32.), 2:0 Mehdi Loune (36.), 2:1 Aljaz Casar (79.), 3:1 Joshua Bitter (85. Eigentor)
FC Erzgebirge Aue – SV Wehen Wiesbaden 2:2
FC Erzgebirge Aue: Louis Lord, Erik Majetschak (76. Eric Uhlmann), Anthony Barylla (61. Moritz Seiffert), Ryan Malone, Tristan Zobel, Jamilu Collins, Jonah Fabisch, Marcel Bär (61. Julian Günther-Schmidt), Ricky Bornschein, Maximilian Schmid (82. Vincent Ocansey), Erik Weinhauer
SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Sascha Mockenhaupt (46. Ben Nink), Justin Janitzek, Tim Neubert (65. Jakob Lewald), Niklas May, Jordy Gillekens, Tarik Gözüsirin, Robin Kalem (65. Lukas Schleimer), Donny Bogicevic (82. Nikolas Agrafiotis), Moritz Flotho, Fatih Kaya (73. Fabian Greilinger)
Schiedsrichter: Davina Lutz (Poppenhausen)
Tore: 0:1 Moritz Flotho (23.), 1:1 Tristan Zobel (27.), 1:2 Tarik Gözüsirin (78.), 2:2 Moritz Seiffert (85.)
Rot: Niklas May (69./SV Wehen Wiesbaden/)
VfL Osnabrück – SC Verl 2:1
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Yigit Karademir, Jannik Müller, Patrick Kammerbauer, David Kopacz (72. Kai Pröger), Bjarke Jacobsen, Frederik Christensen (88. Tony Rudy Lesueur), Fridolin Wagner, Lars Kehl (61. Ismail Badjie), Robin Meißner (88. Bernd Riesselmann) - Trainer: Timo Schultz - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi
SC Verl: Philipp Schulze, Michel Stöcker (52. Martin Ens), Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Martin Ens, Berkan Taz, Julian Stark (52. Yari Otto), Fabian Wessig (52. Jonas Arweiler), Dennis Waidner (86. Alem Japaur), Marco Wörner (80. Almin Mesanovic) - Co-Trainer: Sergej Schmik - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Tobias Reichel (Maichingen)
Tore: 0:1 Jannik Müller (26. Eigentor), 1:1 Bjarke Jacobsen (46.), 2:1 Bernd Riesselmann (90.+5)
F.C. Hansa Rostock – SSV Jahn Regensburg 2:5
F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen, Jan Mejdr (46. Nico Neidhart), Florian Carstens, Viktor Bergh (75. Lukas Wallner), Christian Kinsombi, Marco Schuster, Benno Dietze, Lukas Kunze (46. David Hummel), Adrien Lebeau (46. Maximilian Krauß), Andreas Voglsammer - Trainer: Daniel Brinkmann
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller (64. Andreas Geipl), Oscar Schönfelder (64. Christian Kühlwetter), Leopold Wurm, Benedikt Bauer, Felix Strauss, Nicolas Oliveira (82. Robin Ziegele), Nick Seidel, Noel Eichinger (89. Florian Dietz), Adrian Fein, Eric Hottmann (89. John Xaver Posselt) - Trainer: Sascha Hildmann
Schiedsrichter: Lennart Kernchen - Zuschauer: 25885
Tore: 0:1 Oscar Schönfelder (12.), 0:2 Eric Hottmann (43.), 0:3 Eric Hottmann (45.+5), 0:4 Eric Hottmann (49.), 1:4 Christian Kinsombi (51.), 2:4 Leopold Wurm (56. Eigentor), 2:5 Eric Hottmann (87.)
TSV 1860 München – SSV Ulm 1846 Fußball 3:2
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Tim Danhof, Raphael Schifferl, Manuel Pfeifer, Siemen Voet, Marvin Rittmüller (75. Sean Dulic), Thore Jacobsen (87. Loris Husic), Samuel Althaus (46. Damjan Dordan), Kevin Volland (75. Florian Niederlechner), Maximilian Wolfram (46. Justin Steinkötter), Sigurd Haugen - Trainer: Markus Kauczinski
SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Jonathan Meier, Niko Vukancic, Luca Bazzoli, Dennis Chessa (90. Ben Westermeier), Max Julian Brandt (90. Tibet-Erkan Sevik), Dennis Dressel, Niklas Kölle, Leon Dajaku (81. Evan Brown), Mirnes Pepic (81. Lukas Mazagg), Lucas Röser (56. Elias Löder) - Trainer: Pavel Dotchev
Schiedsrichter: Nico Fuchs
Tore: 1:0 Tim Danhof (74.), 2:0 Sigurd Haugen (78.), 2:1 Elias Löder (83.), 3:1 Florian Niederlechner (85.), 3:2 Evan Brown (90.+3)
Gelb-Rot: Niko Vukancic (80./SSV Ulm 1846 Fußball/Foul)
TSG 1899 Hoffenheim II – FC Ingolstadt 04 0:3
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Kelven Frees (74. Oskar Hencke), Luca Erlein, Florian Bähr, Natnael Abraha, Luka Djuric, Paul Hennrich (74. Tristan Spranger), Luis Engelns (80. Tiago Poller), Deniz Zeitler, Yannick Eduardo (74. Jykese Fields), Adam Hlozek (32. Florian Micheler) - Trainer: Stefan Kleineheismann
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly (82. Julian Kügel), Simon Lorenz (81. Lukas Fröde), Jonas Scholz, Georgios Antzoulas, Yannick Deichmann (69. Linus Rosenlöcher), Max Besuschkow (77. Max Plath), Yann Sturm (77. Emilio Kehrer), Frederik Carlsen, Gustav Christensen, Dennis Kaygin
Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) - Zuschauer: 6350
Tore: 0:1 Jonas Scholz (11.), 0:2 Marcel Costly (19.), 0:3 Marcel Costly (35.)
36. Spieltag
02.05.26 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
02.05.26 SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
02.05.26 Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
02.05.26 SC Verl - TSV Havelse
02.05.26 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
02.05.26 VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
02.05.26 SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
03.05.26 MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
03.05.26 SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
03.05.26 FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue
