Rostock enttäuscht gegen FCI, Cottbus springt wieder auf Platz eins

Rostock könnte sogar die Tabellenspitze nach dem kommenden Spieltag übernehmen. – Foto: Imago Images

Schon am Freitag nehmen es zwei Tabellenkonkurrenten der Kaiserstädter miteinander auf. Der TSV Havelse empfängt den FC Erzgebirge Aue. Der Aufsteiger aus Niedersachsen konnte sich zuletzt zunehmend besser verkaufen und würde mit einem weitern Sieg sogar wieder in Sichtweite zum rettenden Ufer rücken.

Zuvor wird aber noch der TSV 1860 München im Traditionsschlager gegen Alemannia Aachen den Abstand noch oben verkürzen wollen. Unter der Führung von Markus Kauczinski zeigten sich die Löwen zwar grundsätzlich stark formverbessert, brauchen nach zuletzt drei sieglosen Partien gegen Top-Teams aber auch wieder Zählbares. Für die Aachener ist es wiederum die Möglichkeit, sich noch weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

Die Tabellenführung des SC Verl war dann doch nur von kurzer Dauer. Am Sonntag gegen den VfB Stuttgart II müssen die Ostwestfalen zusehen, dass sie wieder in die Spur kommen. Tags zuvor kann Energie Cottbus nämlich schon gegen die TSG Hoffenheim II vorlegen, im Hinspiel setzte es aber noch eine deftige 1:4-Pleite für die Lausitzer. Zeitgleich würde der F.C Hansa Rostock im Erfolgsfalle gegen den FC Ingolstadt sicher eine der drei Top-Platzierungen übernehmen, da die angesprochenen Verler und der MSV Duisburg erst am Sonnabend im Einsatz sind.

Havelse dreht im zweiten Durchgang auf

Nach zaghaften Beginn ergab sich die zunächst die einzige nennenswerte Gelegenheit per Zufallsprodukt. Ein eigentlich ungefährlicher Ball in die Spitze wurde von Aues Keeper Martin Männel und Eric Uhlmann noch einmal heiß gemacht, nachdem diese sich nicht eins waren, wer nun drangehen sollte. Bestrafen konnte Havelse das jedoch nicht (14.). Danach tat sich lange Zeit nicht mehr viel, beide Seiten konnten sich fast schon auf ein torloses Remis zur Halbzeit einstellen, bis die Veilchen aus dem Nichts zuschlugen. Ein Eckball von Marvin Stefaniak fand zunächst Mika Clausen, dessen Torschuss noch von Jonah Fabisch entscheidend umgelenkt wurde (45. +1).

Wesentlichen Auftrieb sollte der Treffer den Gästen jedoch nicht geben, Havelse war nach dem Seitenwechsel die aktivere Mannschaft. Es dauerte jedoch auch eine Weile, bis sich der Aufsteiger auf Basis dessen belohnen konnte. Aue bekam rund um den Sechzehner keinen Zugriff, die Kugel ging per Flipper zu Nassim Boujellab, der gekonnt zum 1:1-Ausgleichstreffer abschloss (74.). Havelse blieb weiter dran, durfte sich aber auch bei nervös verteidigenden Auern bedanken. Ein abgeblockter Befreiungsschlag flog quer durch den Sechzehner und vor die Füße von Florian Riedel, dieser feuerte das Leder mit vollem Risiko ins Zentrum zu Lorenzo Paldino, der das Spiel drehte (80.). Auf holprigem Rasen war es beileibe kein Champagner-Fußball, den Havelse anbot, konnte sich mit der Führung im Rücken nun aber auf die eigene Defensive fokussieren. Aue versuchte im Anschluss noch einmal den Ausgleich zu erzwingen, stattdessen machte Robin Müller gegen weit aufgerückte Gäste mit dem 3:1 alles klar (90. +6) TSV Havelse – FC Erzgebirge Aue 3:1

TSV Havelse: Tom Opitz, Besfort Kolgeci, Emre Aytun (63. Florian Riedel), Noah Plume, Dennis Duah, Julius Düker (85. Jannik Oltrogge), Johann Berger, Nassim Boujellab, Arlind Rexhepi (63. Robin Müller), Marko Ilic, Lorenzo Paldino (92. Christopher Schepp)

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Anthony Barylla, Pascal Fallmann, Eric Uhlmann (84. Ricky Bornschein), Tristan Zobel, Jamilu Collins, Marvin Stefaniak (79. Julian Guttau), Mika Clausen (46. Luan Simnica), Jonah Fabisch, Marcel Bär (72. Jannic Ehlers), Vincent Ocansey

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 1012

Tore: 0:1 Jonah Fabisch (45.+1), 1:1 Nassim Boujellab (74.), 2:1 Lorenzo Paldino (80.), 3:1 Robin Müller (90.+6)

____ Mannheim schlägt in der Domstadt eiskalt zu

Die Domstädter verteilten schon frühzeitig Geschenke. Florian Engelhardt gab die Kugel im eigenen Strafraum leichtfertig her, Kushtrim Asallari bedankte sich im Geiste und schloss kalt zur Führung ab (3.). Die Domstädter mussten sich nicht lange schütteln, beteiligten sich wieder aktiver am Spielgeschehen, kamen damit aber zu selten zwingend vors Tor. Kurz vor Ende der ersten Hälfte war es stattdessen wieder der SV Waldhof, der in Person von Asallari gefährlich vors Tor kam, sein Lupfer prallte jedoch nur ans Aluminium (43.). Der zweite Durchgang begann schließlich mit einem Erfolgserlebnis für die Viktoria. Lars Dietz lenkte nach einem Einwurf per Kopf weiter auf Benjamin Zank, der mit einem Aufsetzer für den Ausgleich sorgte (55.). Köln wollte daraufhin mehr, doch der nächste Treffer fiel für die Buwe. Diego Michel chippte auf Arianit Ferati, der aus kurzer Distanz die Nerven behielt und den Vorsprung wiederherstellte (66.). Erneut ergab sich die dicke Chance zum Ausgleich für die Kölner, doch nach Vorarbeit von Leonhard Münst trat David Otto an der Kugel aus höchst vielversprechender Position vorbei (71.). Viel mehr sprang für die Hausherren offensiv dann auch nicht mehr heraus. Kurz vor Schluss machte schließlich Terrence Boyd mit dem 3:1 alles klar (88.).

Cottbus erholt sich schnell von der kalten Dusche und übernimmt für den Moment wieder Platz eins

Nach dürftigem Auftritt in der Vorwoche gegen Schweinfurt, machten Energie im negativen Sinne genau dort weiter. Tolcay Cigerci verlor die Kugel an Deniz Zeitler, der diese im Zentrum behauptete und zum ersten Treffer abschloss (4.). Die Antwort folgte auf dem Fuße. Infolge eines Eckballs fand sich Moritz Hannemann in exzellenter Abschlussposition und nutzte dies auch für den prompten Ausgleich (15.). Es blieb weiter ereignisreich. Luca Erlein zielte nach schöner Einzelleistung knapp über den Kasten der Cottbuser (23.). In der Schlussphase der ersten Hälfte waren die Lausitzer dann noch einmal im Kommen. Ein abgefälschter Abschluss von Lukas Michelbrink landete am Pfosten (35.), auch beim Versuch von Hannemann fehlte nicht sonderlich viel (37.). Etwas später wussten sich die Lausitzer dann doch zu belohnen. Cigerci machte seinen Fehler vor dem ersten Gegentreffer wieder gut, schickte Denis Donkor ins Kino und brachte mit seiner Hereingabe seinen kongenialen Angriffspartner Erik Engelhardt ins Spiel, der zur Führung einnickte (44.). Nach dem Seitenwechsel musste Marius Funk für die Cottbuser erstmals wesentlich eingreifen und parierte einen tückischen Schuss von Valentin Lässig (51.). Auf der anderen Seite trat auch der Schlussmann in Aktion. Nach Foul an Justin Butler forderten die Lausitzer nämlich den Platzverweis von Lukas Petersson, es blieb jedoch beim gelben Karton (67.). So blieb es beim zahlenmäßigen Gleichstand, den die Sinsheimer auch fast auf der Anzeigetafel erzielten. Doch als Erlein nach Flanke von Natnael Abraha alleine vorm Tor stand, konnte er den Ball nicht in selbigem unterbringen (80.). So kam es, wie es kommen musste. Nachdem Petersson zunächst noch den Kopfball von Butler parierte, war er wenig später gegen Erik Engelhardt machtlos - die Entscheidung (84.). Denn mehr kam nicht mehr von der TSG, die weiter auf einen Punkt im neuen Jahr warten muss. ____ Ingolstadt kauft der Kogge den Schneid ab

In der Anfangsphase tat sich herzlichst wenig. Beide Teams gingen recht wenig Risiko ein, wodurch die Partie zunächst etwas vor sich hintrudelte. Das änderte sich schlagartig, als die Schanzer plötzlich in Erscheinung traten. Nach einem Umschaltmoment leitete Dennis Kaygin weiter auf Marcel Costly, der vor Benjamin Uphoff die Nerven behielt und das Leder am Schlussmann vorbei beförderte (21.). Beinahe gelang dem FCI sogar der Doppelschlag, doch Fredrik Carlsen brachte den Ball aus guter Position nicht gefährlich auf den Kasten (24.), nach Fehler von Uphoff hatte Costly aus über 20 Metern ein freies Tor vor sich, verfehlte aber das Ziel (27.). Besser machte es wenig später Max Besuschkow,. Nach Hereingabe von Costly unterlief Uphoff den Ball, Besuschkow schob ins leere Tor (35.). Die Kogge war nun zunehmend gefordert, konnte sich zunächst aber nicht gegen die aufmüpfigen Schanzer aufbäumen. Kurz vor Halbzeitpfiff hatte Max Schuster noch die Chance zum Anschlusstreffer auf dem Schädel, Kai Eisele war jedoch zur Stelle und lenkte die Kugel aus dem Torwinkel (41.). Nach dem Seitenwechsel tat sich zunächst nicht viel, bis Costly seinen zweiten Treffer nachlegte (68.). Damit war der Spielausgang auch schon vorbestimmt, von Rostock kamen in der Folge auch keine entscheidenden Aktionen mehr, um das Ruder erneut herumzureißen.

So geht es weiter

23. Spieltag

06.02.26 SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm 1846 Fußball

07.02.26 FC Ingolstadt 04 - FC Energie Cottbus

07.02.26 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken

07.02.26 VfL Osnabrück - TSV Havelse

07.02.26 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt 05

07.02.26 SSV Jahn Regensburg - Viktoria Köln

07.02.26 VfB Stuttgart II - TSV 1860 München

08.02.26 TSG 1899 Hoffenheim II - F.C. Hansa Rostock

08.02.26 Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen

08.02.26 MSV Duisburg - SC Verl

