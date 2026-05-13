Rostock braucht den „Fußballgott im Hansa-Trikot“ im Saisonfinale

Für die Rostocker steht das absolute Endspiel einer langen Saison an. Aktuell belegt das Team mit 64 Punkten den fünften Tabellenplatz und hat drei Zähler Rückstand auf den MSV Duisburg sowie Rot-Weiss Essen. Um den rettenden dritten Rang zu erreichen, muss nicht nur ein eigener Sieg her.

Auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel zeigte sich Hansa-Cheftrainer Daniel Brinkmann gewohnt kämpferisch und ordnete die Situation dabei ebenso realistisch ein. „Uns hilft sowieso nur ein Sieg, den Rest können wir leider nicht mehr beeinflussen“, erklärte der Coach auf der PK und fügte an, man müsse darauf hoffen, „dass vielleicht der Fußballgott im Hansa-Trikot schläft“.

Gleichzeitig ist man zwingend auf Niederlagen der Konkurrenten angewiesen, wobei Duisburg zu Hause gegen Viktoria Köln und Essen auswärts beim bereits abgestiegenen SSV Ulm 1846 Fußball antritt. Die Chancen auf den Aufstieg stehen realistischerweise schlecht, doch der Traum von der Rückkehr in höhere Gefilde lebt weiter.

Dennoch nehme die Mannschaft die Rechenspielereien wahr, denn der Wunsch nach dem Aufstieg liege allen enorm am Herzen. Wer sich mit positiven Gedanken beschäftige, werde eher belohnt als jemand, der alles immer nur negativ sehe, betonte der Übungsleiter.

Rückenwind aus dem Ostseestadion

Aus sportlicher Sicht bringt Rostock ordentlich Selbstvertrauen mit in das Saarland. Im letzten Heimspiel feierte man einen spektakulären 5:3-Erfolg gegen den VfB Stuttgart II, bei dem Kenan Fatkic, Emil Holten, Lukas Wallner, David Hummel und Andreas Voglsammer einen frühen Rückstand drehten.

Auf eine ähnliche Offensivpower hoffen die 1.840 mitreisenden Hansa-Fans auch am Samstag. Personell muss das Team allerdings auf Florian Carstens, Paul Stock, Jan Mejdr und Ahmet Gürleyen verzichten.

Warnung vor starken Gastgebern

Trotz einer enttäuschenden Hinrunde der Hausherren warnte der Trainer ausdrücklich vor dem kommenden Gegner. Saarbrücken belegt zwar nur den 15. Platz, verfügt aber mit Kai Brünker und Florian Pick über zwei brandgefährliche Stürmer, die zusammen 24 Saisontore erzielten und damit die Hälfte aller Treffer ihres Teams markierten.

„Wenn man die Mannschaft von Saarbrücken durchgeht, muss man einfach sagen, es ist eine Truppe, die grundsätzlich in die Top fünf, Top sechs der Liga gehört“, analysierte Brinkmann auf der Pressekonferenz und forderte ein kontrolliertes Spiel, anstatt in einen „Harakiri-Modus“ zu verfallen.

Die Gastgeber verloren zuletzt zwar knapp mit 3:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim II, bewiesen aber bei einer zwischenzeitlichen Aufholjagd enorme Moral. Das Hinspiel endete nach Toren von Jonas Dirkner und Calogero Rizzuto mit 1:1, wobei Kasim Rabihic mit einem Foulelfmeter an Hansas Torhüter scheiterte.

Kein Platz für schnelle Urteile

Auch seine persönliche Bilanz zog der Trainer bereits in Teilen, da 64 Punkte nicht den eigentlichen Vorstellungen entsprächen und Verletzungspech im Gegensatz zum Ligaprimus VfL Osnabrück eine Rolle spielte.

Dennoch verwies er auf der PK auf die positive Entwicklung von Spielern wie Dirkner und Benno Dietze, stellte klar: „Ich bin Teil davon, aber der Prügelknabe bin ich auch nicht“, und kündigte an, Vertragsgespräche mit Sportdirektor Amir Shapourzadeh bewusst erst nach der Saison zu führen.

Sollte das Wunder von Platz drei tatsächlich eintreten, wäre das für den Trainer „wahrscheinlich dann das verrückteste Ereignis“ seiner Laufbahn. Er gab sich für das Wochenende jedoch gefasst: "Ich werde nicht heulend nach Hause fahren, wenn es nicht klappt.“