Joker Patrick Rott zog das Foul, das Sekunden später per Traumfreistoß das 2:2 für Schalding brachte.

Rossdorfer-Traumfreistoß: Schalding rettet "Derby"-2:2 in Erlbach 20. Spieltag: Erlbach schmeißt alles rein und verdient sich - in Unterzahl - das Remis gegen den Spitzenreiter

Auch das zweite Saisonduell gegen den SV Erlbach kann Bayernliga-Spitzenreiter SV Schalding-Heining nicht für sich entscheiden. In einem umkämpften "Derby" hieß es am Ende 2:2. Ein Resultat, das den SVS sogar acht Zähler Vorsprung in der Tabelle beschert. Verfolger Landsberg ging im Parallelspiel nämlich komplett leer aus

Es sah früh richtig gut aus für die Niederbayern. Zu Gast im Holzland, nur wenige Kilometer jenseits der nieder-/oberbayerischen Grenze, nutzen die Schaldinger gleich ihre erste dicke Torchance. Jonas Rossdorfer flankte über links scharf ins Zentrum, wo Goalgetter Markus Gallmaier die Kugel halb im Grätschen über die Linie drückte (9.). Und auch wenn diese Gelegenheit nur eine der wenigen, ganz dicken war. Schalding hatte die Partie zunächst voll im Griff, spielte abgeklärt in langen Ballbesitz-Passagen.



Erlbach konnte allenfalls über Standards Gefahr erzeugen. Eben ein solcher brachte den überraschenden Ausgleich. Ecke Maxi Sammereier von links, am kurzen Fünfer köpft Kapitän Alex Fischer die Hereingabe wuchtig ins lange Eck (23.). Und damit nicht genug: auch Erlbach zeigte sich effektiv vorm Kasten. Weiter Ball auf rechts, Unachtsamkeit des SVS. Wolfgang Hahn war auf außen komplett entwischt. Keeper Schedlbauer konnte ein Rauskommen - gerade so - nicht riskieren, und Hahn hob die Kugel über halbrechts clever am Keeper vorbei in die Maschen (33.).



Schalding mühte sich, konnte nun bei weitem nicht mehr die Kontrolle ausüben wie noch zu Beginn. Doch eine Ampelkarte gegen Alex Fischer brachte Schalding zurück ins Spiel (72.). Foul an Joker Patrick Rott, clever gezogen. Fischer sah Gelb-Rot. Und Jonas Rossdorfer zauberte den folgenden Freistoß von der seitlichen Strafraumkante, deutlich weit rechts draußen, über den SVE-Schlussmann hinweg per Heber hoch rein ins lange Eck! Eine richtig starke Aktion des Österreichers (73.)! Der SVS drängte, doch kam in der feurigen Schlussphase nicht mehr zum möglichen Führungstreffer! Denn Erlbach warf nochmal alles rein und verdiente sich den einen Derby-Zähler!