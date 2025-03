Roßdorf stürzt Michelbach von der Tabellenspitze

Marburg-Biedenkopf. Zwei Aufsteiger haben in der Kreisoberliga Nord am Sonntag für dicke Überraschungen gesorgt. Der RSV Roßdorf stürzte den bisherigen Tabellenführer TSV Michelbach. Der 2:0-Sieg war nicht einmal glücklich zustande gekommen, sondern das Ergebnis einer cleveren und disziplinierten Herangehensweise. Der TSV Caldern sendete mit dem 5:2 gegen den VfL Dreihausen ein Lebenszeichen. Dafür musste Trainer Samet Sakarya allerdings selbst die Schuhe schnüren. Keine Blöße gab sich der FSV Cappel, der sich mit einem 3:0-Sieg in Großseelheim zurück auf Platz 1 schoss.