Roßbacher Spielabbruch: Urteil ist zu »akzeptieren, aber überrascht« Nachdem der VfR Niederhausen in Folge einer Rudelbildung das Spielfeld während der Partie gegen den FC Roßbach verlassen hat, wird die Partie zugunsten des FCR gewertet

Die Aufregung hat sich inzwischen etwas gelegt. Beide Vereine waren ja von Beginn an darauf bedacht, die Wogen zu glätten - und haben das inzwischen auch einigermaßen hingekommen. Was noch ausstehend war, war lange Zeit das Urteil des Sportgerichtes. Und auch das ist inzwischen da - und liegt auch FuPa vor. Somit kann der Spielabbruch der Partie zwischen dem FC Roßbach und dem VfR Niederhausen vom 18. September 2022 endgültig abgehakt werden. Tatsächlich? Nicht ganz. Denn bis zum 3. November besteht noch die Möglchkeit einer Berufung. Und zumindest im VfR-Lager denkt man FuPa-Informationen zufolge über diesen Schritt nach.

Ein Blick zurück: Die Partie der A-Klasse Landau wurde Mitte September abgebrochen, nachdem ein Vereins-Linienrichter der Gastgeber einem Fan bzw. Spieler der Zweiten von Niederhausen tätlich angegriffen haben soll - und in einem darauf folgenden Getümmel auch VfR-Spielertrainer Eugen Braun. Daraufhin haben die Gäste das Spielfeld verlassen, einhergehend mit der Bitte um Spielabbruch. Schiedsrichter Gerhard Freundorfer pfiff die Begegnung deshalb beim Stand von 6:4 für den FCR vorzeitig ab.

Über alles Weitere musste das Sporgericht entscheiden - was nach der Möglichkeit von Stellungnahmen beider Teams sowie einer entsprechenden Verhandlung mit Datum vom 27. Oktober auch geschehen ist. Das Urteil, das auch FuPa vorliegt, im Wortlaut:

"I. VfR Niederhausen wird gemäß § 74 RVO wegen Verschulden eines Spielabbruchs mit einer

Geldstrafe in Höhe von € 100,00 belegt.

II. Das Spiel ist gemäß § 29 SpO dem Ausgang nach zu werten.

III. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von € 21,68 trägt VfR Niederhausen.



Gründe:

Der Schiedsrichter zeigt in seiner Meldung an, dass in der 85. Minute des Spiels ein Zuschauer von Niederhausen auf Höhe der Mittellinie auf dem Platz lag, weil ihn angeblich der Linienrichter des FC Roßbach geschlagen haben soll. Der Schiedsrichter hat dies nicht gesehen. Es kam dann zur Rudelbildung auf dem Spielfeld, wobei ca. 30 Zuschauer beteiligt waren.

Daraufhin verließ die Mannschaft von Niederhausen das Spielfeld und kam nicht mehr zurück. Der Aufforderung des Schiedsrichters das Spielfeld zu betreten, um das Spiel fortzusetzen kam der VfR Niederhausen nicht nach.

Der VfR Niederhausen gibt in seiner Stellungnahme an, dass auf Grund der Vorkommnisse, der aufgeheizten Stimmung und der Beteiligung eines aktiven Spielers, es für die Mannschaft nicht mehr möglich war, das Spiel sofort fortzusetzen.

In der eingeholten Stellungnahme des Schiedsrichters gab dieser an, dass nach Auflösung der Rudelbildung das Spiel jederzeit noch fertig gespielt werden konnte, da keine Spieler direkt an der Rangelei beteiligt waren.