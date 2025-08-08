Rosports realistische Chance, den Spitzenplatz zu behaupten

Nach einem guten Auftritt an der Escher „Grenz“ empfängt Aufsteiger Käerjeng einen F91, der sich nach einem glücklichen Auftaktsieg wie bereits im Europapokal als hinten anfällig zeigt. Dies könnte eine Gelegenheit für die Gastgeber darstellen, weshalb unser Tipp lautet: Unentschieden.

Niederkorn war das leidtragende Team aus dem o.g. Spiel in Düdelingen und bekommt ebenfalls am Samstag „zuhause“ in Oberkorn gegen ein unbequemes Mondorf die Gelegenheit, es besser zu machen. Da die Gäste sich am 1.Spieltag nur knapp dem Topteam aus Strassen beugen musste, könnte beim FC Progrès etwas möglich sein. Unser Tipp: Unentschieden.

Am Sonntag

So., 10.08.2025, 16:00 Uhr US Hostert Hostert FC Rodange 91 Rodange 16:00 PUSH

Wegen zum Saisonende geplanter Rasenarbeiten bestreitet Hostert auch sein zweites Spiel zuhause. Gegner ist Rodange, das mit einem bemerkenswerten Kader gegen Racing punkten konnte. Die Art und Weise, wie die USH gegen Rosport unterlag, sollte auch für Rodange Möglichkeiten eröffnen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 10.08.2025, 16:00 Uhr Racing FC Union Luxemburg Racing FC Jeunesse Canach Canach 16:00 PUSH

Racing hat das Potenzial, um einen europäischen Startplatz mitzuspielen. Nach dem erwähnten Remis in Rodange muss man gegen Aufsteiger Canach, das am 1.Spieltag den Kürzeren zog, gewinnen, um nicht gleich hinterherzuhinken. Diese Aufgabe ist auf jeden Fall lösbar, deshalb lautet unser Tipp: Heimsieg.

So., 10.08.2025, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen AS Jeunesse Esch Jeunesse 16:00 live PUSH

Der motivierte Aufsteiger aus Bissen verlor nur knapp in Differdingen. Der Gast von Jeunesse Esch hatte gegen einen anderen Aufsteiger etwas Glück, weshalb man sich beim FC Atert nicht zu sicher fühlen sollte. Für die Gastgeber spricht deren Erfahrung, weshalb eine kleine Überraschung drin sein wird. Unser Tipp: Heimsieg. Pereira: „Nicht aufgestiegen, um abgefertigt zu werden“ Bissens Trainer Vitor Pereira: „Wir als Trainergespann versuchen, dass Bissen in jedem Spiel wettbewerbsfähig ist. So waren wir in Differdingen in der 2.Halbzeit leicht besser, doch Details entschieden die Partie zugunsten des Meisters. Wir hatten zwei, drei gute Torchancen. Dieses Bild wollen wir in Bissen vermitteln, wir sind nicht aufgestiegen, um abgefertigt zu werden. Doch es ist klar, dass dies seine Zeit braucht. Wir müssen uns das Leben selber selbst leicht machen. Wir versuchen dies z.B. über die Analysen des Gegners zu ermöglichen. Jeunesse verfügt über einige junge Talente, hat aber insgesamt einen guten Mix. Wir erwarten eine gute Mannschaft gegenüber, die mit einer hohen Intensität spielt. Es wird ein emotionales Spiel.“

So., 10.08.2025, 16:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen FC UNA Strassen Strassen 16:00 PUSH

Hesperingens Truppe schien am 1.Spieltag weiter in der Entwicklung zu sein, als man hätte vermuten können. Doch Gegner Petingen war ein anderes Kaliber als Una Strassen, das aufgrund der bisher national und international gezeigten Leistungen favorisiert sein wird. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 10.08.2025, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus FC Victoria Rosport Rosport 16:00 PUSH

Für den überraschenden ersten Tabellenführer Victoria Rosport bietet sich in Petingen eine gute Gelegenheit, den zweiten Sieg im zweiten Spiel zu holen und damit eventuell auch weiter an der Spitze zu bleiben. Gelingt es den Gästen, den Einsatz und die Effizienz vom Auftakt zu wiederholen, gepaart mit den noch vorherrschenden Problemen in Petingen, ist ein Sieg drin. Unser Tipp: Auswärtssieg. Verlegt