Rosnowski trifft doppelt – Hemmingen erreicht das Halbfinale Der SC Hemmingen-Westerfeld setzt sich im Bezirkspokal beim FC Lehrte mit 2:0 durch. Ein abgeklärter Auftritt reicht zum Einzug in die nächste Runde. von SN · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

Der SC Hemmingen-Westerfeld hat im Viertelfinale des Bezirkspokals Hannover mit 2:0 beim FC Lehrte gewonnen und damit das Halbfinale erreicht. Gegen den engagierten Bezirksligisten zeigte der in dieser Saison noch ungeschlagene Landesligist eine kontrollierte Leistung und blieb auch in diesem Wettbewerb erfolgreich.

„Wir haben von Beginn an viel Ballbesitz gehabt und immer wieder versucht, den Gegner zurechtzulegen“, erklärte Trainer Tim Hoffmann nach dem Spiel. Lehrte hielt mit großem Einsatz dagegen und suchte seine Möglichkeiten über schnelle Umschaltaktionen. Hoffmann hob die Defensivarbeit des Gegners hervor. „Man muss Lehrte loben, gegen den Ball waren sich sehr diszipliniert und haben immer wieder versucht, mit ihren schnellen Spielern umzuschalten. Das haben sie gut gemacht, ohne sich die Riesenchancen zu erspielen.“