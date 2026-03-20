Rosnowski trifft doppelt – Hemmingen erreicht das Halbfinale

Der SC Hemmingen-Westerfeld hat im Viertelfinale des Bezirkspokals Hannover mit 2:0 beim FC Lehrte gewonnen und damit das Halbfinale erreicht. Gegen den engagierten Bezirksligisten zeigte der in dieser Saison noch ungeschlagene Landesligist eine kontrollierte Leistung und blieb auch in diesem Wettbewerb erfolgreich.
„Wir haben von Beginn an viel Ballbesitz gehabt und immer wieder versucht, den Gegner zurechtzulegen“, erklärte Trainer Tim Hoffmann nach dem Spiel.
Lehrte hielt mit großem Einsatz dagegen und suchte seine Möglichkeiten über schnelle Umschaltaktionen. Hoffmann hob die Defensivarbeit des Gegners hervor. „Man muss Lehrte loben, gegen den Ball waren sich sehr diszipliniert und haben immer wieder versucht, mit ihren schnellen Spielern umzuschalten. Das haben sie gut gemacht, ohne sich die Riesenchancen zu erspielen.“
In der 16. Minute brachte Denis Rosnowski die Gäste in Führung. Auch im weiteren Verlauf blieb Hemmingen spielbestimmend. Nach der Pause sorgte Rosnowski mit seinem zweiten Treffer in der 65. Minute für die Vorentscheidung. In der Folge spielte Hemmingen die Partie kontrolliert zu Ende.
Hoffmann ordnete den Auftritt seiner Mannschaft ein. „Aus dem Spiel heraus waren wir nicht ganz so gefährlich wie sonst, aber am Ende geht der Sieg komplett in Ordnung. Es war kein glanzvoller, aber ein routinierter und sicherer Erfolg“.