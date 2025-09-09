Rosenthals Team zeigt starken Auftritt, belohnt sich aber nicht

– Foto: Sascha Drenth

Der FC Sulingen hat den erhofften Auswärtspunkt beim TuS Sudweyhe knapp verpasst. In einem intensiven Bezirksligaspiel auf hohem Niveau unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal mit 0:1. Das entscheidende Tor erzielte Leon Behrami in der 64. Minute.

Beide Teams begegneten sich über 90 Minuten auf Augenhöhe, das Spiel war geprägt von taktischer Disziplin und hohem Tempo. Rosenthal sprach im Anschluss von einem „hochinteressanten Spiel“, das vor allem durch viel Laufarbeit und Einsatz geprägt war. „Die erste Halbzeit ging ein Stück weit an uns“, so der Coach, „da hatten wir die Kontrolle über das Spiel.“ Tatsächlich hatte Sulingen vor dem Seitenwechsel mehrere gute Chancen, unter anderem durch zwei Distanzschüsse von Maurice Krüger sowie eine Großchance von Frithjof Lohmeier, der jedoch am stark reagierenden Sudweyher Keeper Lukas Wickbrand scheiterte.

In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel etwas zugunsten der Gastgeber. In der 64. Minute war es dann soweit: Nach einem Steckpass von Bastian Helms setzte sich Leon Behrami im Strafraum energisch durch und traf mit einem wuchtigen Abschluss ins kurze Eck zum 1:0. Für FC-Keeper Thorben Klöcker war nichts zu halten. In der Schlussphase warf Sulingen noch einmal alles nach vorne, blieb jedoch ohne Torerfolg. Auf der anderen Seite hatte Sudweyhe die Chance, das Spiel frühzeitig zu entscheiden – die beste Gelegenheit vergab Tom Köppener freistehend vor Klöcker. So blieb es beim knappen, aus Sulingens Sicht unglücklichen Ergebnis.