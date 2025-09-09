Rosenthals Team zeigt starken Auftritt, belohnt sich aber nicht

Der FC Sulingen hat den erhofften Auswärtspunkt beim TuS Sudweyhe knapp verpasst. In einem intensiven Bezirksligaspiel auf hohem Niveau unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Rosenthal mit 0:1. Das entscheidende Tor erzielte Leon Behrami in der 64. Minute.
Beide Teams begegneten sich über 90 Minuten auf Augenhöhe, das Spiel war geprägt von taktischer Disziplin und hohem Tempo. Rosenthal sprach im Anschluss von einem „hochinteressanten Spiel“, das vor allem durch viel Laufarbeit und Einsatz geprägt war. „Die erste Halbzeit ging ein Stück weit an uns“, so der Coach, „da hatten wir die Kontrolle über das Spiel.“
Tatsächlich hatte Sulingen vor dem Seitenwechsel mehrere gute Chancen, unter anderem durch zwei Distanzschüsse von Maurice Krüger sowie eine Großchance von Frithjof Lohmeier, der jedoch am stark reagierenden Sudweyher Keeper Lukas Wickbrand scheiterte.
In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel etwas zugunsten der Gastgeber. In der 64. Minute war es dann soweit: Nach einem Steckpass von Bastian Helms setzte sich Leon Behrami im Strafraum energisch durch und traf mit einem wuchtigen Abschluss ins kurze Eck zum 1:0. Für FC-Keeper Thorben Klöcker war nichts zu halten.
In der Schlussphase warf Sulingen noch einmal alles nach vorne, blieb jedoch ohne Torerfolg. Auf der anderen Seite hatte Sudweyhe die Chance, das Spiel frühzeitig zu entscheiden – die beste Gelegenheit vergab Tom Köppener freistehend vor Klöcker. So blieb es beim knappen, aus Sulingens Sicht unglücklichen Ergebnis.
„Die Jungs hätten sich heute belohnen können, wenn nicht sogar müssen. Verdienst hätten sie es“, bilanzierte Rosenthal. „Besonders in der ersten Halbzeit haben sie einen richtig guten Auswärtsauftritt hingelegt.“ Trotz der Niederlage war die Leistung ansprechend, was Hoffnung für die kommenden Wochen macht.
In der Tabelle fällt der FC Sulingen durch die zweite Saisonniederlage auf Platz neun zurück, bleibt aber mit sieben Punkten weiter im breiten Mittelfeld. Sudweyhe zieht mit nun neun Punkten an den Rosenthal-Schützlingen vorbei und belegt Rang sechs. Tabellenführer bleibt der VfL Bückeburg mit fünf Siegen aus fünf Spielen.
TuS Sudweyhe – FC Sulingen 1:0
TuS Sudweyhe: Lukas Wickbrand, Jan-Ove Bäker, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann, Mika Pieper (19. Noah Ruben Jahnel), Tom Köppener, Joshua Brandhoff (76. Mika Wrage), Maik Behrens, Leon Behrami (87. Maximilian Golembski), Niklas Behrens, Jonas Kehlenbeck - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl
FC Sulingen: Thorben Klöcker, Dennis Könker, Luca Robin Rosenthal (78. Hugo Noske), Jarno Kastens, Maurice Krüger, Frithjof Lohmeier, Bennet Grunert (64. Ricardo Scholtes), Maksim Ditmann, Bennet Könker, Rico Lüllmann, Jonas Lengauer (46. Marek Schacht) - Trainer: Stefan Rosenthal
Schiedsrichter: Kevin Scholz
Tore: 1:0 Leon Behrami (64.)