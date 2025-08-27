Rosenthal warnt vor „geballter Offensivpower“

– Foto: Philipp Reichelt

Der FC Sulingen steht am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Drakenburg vor einer richtungsweisenden Partie. Während Sulingen mit vier Punkten aus drei Spielen durchwachsen in die Saison gestartet ist, reist mit Drakenburg ein Titelkandidat an, der sich mit einem spektakulären 6:3 gegen Stuhr anmeldet. Trainer Stefan Rosenthal warnt: „Das ist eine bärenstarke Mannschaft mit enormer Offensivqualität.“

Rosenthal kennt die Stärken des Gegners nur zu gut: „Sie haben ultraschnelle Leute vorne, die man einfach nicht über neunzig Minuten an die Kette legen kann.“ Besonders Gabriel Czyborra, Yannick Töpler, Saad Haso und Lucas Teichmann sieht der Coach als Schlüsselspieler in der Offensive. Auch defensiv ist Drakenburg laut Rosenthal gut aufgestellt: „Fynn Ole Eickhoff auf rechts ist ein extrem starker Außenverteidiger, dazu kommt viel Bezirksliga-Erfahrung.“ FC Sulingen bleibt personell angeschlagen

Bei Sulingen bleibt die Personalsituation angespannt. „Wir haben weiterhin sehr viele Ausfälle zu beklagen“, so Rosenthal, der immerhin auf zwei Rückkehrer hoffen darf: „Maurice Krüger ist wieder ins Training eingestiegen und auch Alper Yilderim könnte eine Option sein.“ Dennoch warnt der Coach vor zu hohen Erwartungen: „Wir werden auf gar keinen Fall Harakiri spielen, aber uns zu Hause auch nicht verstecken.“ Keine einfachen Punkte zu erwarten