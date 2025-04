Rosenkranz geht nach sieben Jahren: Ein Kapitel endet in Meschenich

Der SC Meschenich muss sich zur kommenden Saison nach einem neuen Trainer umsehen. Kevin Rosenkranz hat gemeinsam mit seinem Team entschieden, den Verein nach sieben erfolgreichen Jahren im Sommer zu verlassen. Dies gab der Klub in einer Mitteilung am Freitag bekannt.

"Diese Nachricht ist für uns eine traurige Wahrheit“, heißt es vom Verein. Rosenkranz hatte das Team 2017 gemeinsam mit Alex Repgen übernommen – damals noch in der Kreisliga D. Mit einem Kern an Freunden und Unterstützern formte er ein Team, das sich Jahr für Jahr weiterentwickelte und binnen kurzer Zeit bis in die Kreisliga A aufstieg. Dort belegt der SC Meschenich aktuell den dritten Tabellenplatz, im Vorjahr wurde man Vierter.

Auch wenn der Abstand zur Spitze in dieser Saison – 15 Punkte hinter dem SV Lövenich/Widdersdorf – wohl zu groß ist, bleibt die Bilanz beeindruckend: 11 Siege, drei Remis und nur fünf Niederlagen in der laufenden Spielzeit sprechen für sich.