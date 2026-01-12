Rosenhof klärt Gruber-Nachfolge: Henzels »Herzensangelegenheit«

Als spielender Co-Trainer wird weiterhin Lukas Leikam (26) agieren. Rosenhofs Neu-Coach Joachim Henzel kennt die Gegebenheiten und Spieler bestens, dürfte daher kaum Anlaufzeit brauchen bei seinem ersten Cheftrainer-Job im Herrenbereich. „Achim war bei uns Spieler und in der Saison 2023/24 unter Ferdi Koch Co-Trainer. In den letzten Monaten beobachtete er all unsere Spiele und fieberte mit. Er kennt und schätzt den Verein und die Menschen, die dahinterstehen. Für uns war Achim der Wunschkandidat“, geben die beiden Abteilungsleiter Daniel und Tobias Sowada in einer Vereinsmeldung zu Protokoll.



Bislang trainierte Henzel gemeinsam mit Leikam die C1-Jugend der JFG Haidau. „Mir ist die Entscheidung, die C-Jugend zu verlassen, unglaublich schwergefallen. Leider lässt sich beides nicht miteinander vereinbaren. Die Möglichkeit, die Jungs aus der Ersten trainieren zu können, ist für mich jedoch eine Herzensangelegenheit“, unterstreicht der 37-Jährige, der viel Wert auf „Zusammenhalt und den Team-Gedanken“ legt und „mit einer klaren Spielidee“ in die Frühjahrsrunde starten will. Henzel und Leikam sind aktuell dabei, die C-Trainer-Lizenz zu erwerben.



In der vergangenen Spielzeit scheiterte der FC Rosenhof nur haarscharf am ersehnten Aufstieg in die Kreisklasse. Erst ging das Entscheidungsspiel gegen die punktgleiche SG Mötzing unglücklich verloren, anschließend scheiterte man in der Relegation an Breitenbrunn II. Auch in der laufenden Saison spielen die Rotweißen in der A-Klasse 1 oben mit, überwintern als Tabellendritter. Es deutet sich ein spannender Dreikampf zwischen Sulzbach (46 Punkte bei zwei Spielen mehr), Geisling (43) und Rosenhof (41) an. Gleich zum Jahresauftakt stehen sich Geisling und Rosenhof gegenüber.



„Die Mannschaft hat es sich selbst zum Ziel gesetzt, mit Geschlossenheit, Teamgeist, Freude und Spaß so viele Punkte wie möglich zu erreichen und im Kampf um die Aufstiegsregion zu bleiben. Wir freuen uns alle auf die Restrückrunde“, erklärt die Abteilungsleitung, die mit Dominik Doblinger (FC Labertal) und Nehar Kadriji (FC Kosova II) zwei Winter-Rückkehrer begrüßen können. Schwer wiegen dagegen die Abgänge der beiden Unterschiedsspieler Max Gruber und Nico Oertel, welcher sein Glück künftig beim FSV VfB Straubing in der Bezirksliga versucht.