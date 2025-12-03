Rosenhöhe Offenbach für SC Waldgirmes eine Nummer zu groß

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes . Keine Chance hatten die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes im HessenligaHeimspiel gegen den OSC Rosenhöhe. Am Ende siegten die Offenbacher auch in dieser Höhe verdient mit 5:0 (4:0).