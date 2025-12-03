 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Nur hier schneller am Ball: Muhammed Sanneh (l.) vom SC Waldgirmes gegen den Offenbacher Luca Beric. Am Ende kassieren die Lahnauer in der Fußball-Hessenliga der A-Junioren eine klare Niederlage. © PeB
Rosenhöhe Offenbach für SC Waldgirmes eine Nummer zu groß

Teaser A-JUNIOREN: +++ Die Fußball-A-Junioren schweben in der Hessenliga in Abstiegsgefahr. Doch Zeit zum Nachdenken bleibt nicht. Das weiß auch der Trainer, der den Blick nach vorne richtet +++

Lahnau-Waldgirmes . Keine Chance hatten die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes im HessenligaHeimspiel gegen den OSC Rosenhöhe. Am Ende siegten die Offenbacher auch in dieser Höhe verdient mit 5:0 (4:0).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

