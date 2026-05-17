🗣: Rosenheim spürt "pure Freude" - TuS findet Remis "verdient"

Der TuS Holzkirchen beendet die Saison auf Platz drei – Foto: Sven Leifer

Der SB Rosenheim hat sich mit einem Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen Meister VfB Forstinning vor der Relegation gerettet. Trotz eines Siegs ist der TSV Siegdorf abgestiegen, da der SV Waldperlach gegen den SV Aschau remis spielte. Die Stimmen der Trainer.

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Das Minimalziel heute haben wir erreicht. Nach der verdienten Führung haben wir mehrmals das 2:0 verpasst. Passend zu unserer Saison kam Aschau dann durch ein Traumtor zum Ausgleich. Im Anschluss passierte nicht mehr viel. Jetzt sind die Karten neu gemischt und wir freuen uns auf die Relegation.«

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Das Spiel ist relativ schnell abgehakt. Man hat gesehen, dass es für den SV Saaldorf wahrscheinlich noch um mehr geht, als bei uns, obwohl wir auch noch nicht ganz sicher den Klassenerhalt hatten. Das Ergebnis geht unterm Strich in Ordnung geht. Nach vorne waren die Saaldorfer durchschlagskräftiger und haben deswegen verdient gewonnen. Gratulation an den VfB Forstinning zur Meisterschaft. Sehr souverän durchgegangen, auch wenn es heute die erste und einzige Niederlage gab. Den Teams in der Relegation wünschen wir viel Erfolg und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wieder in der Liga sehen. Mein Dank geht an die Schiedsrichter, die über weite Strecken wirklich tolle Leistungen abgeliefert haben.« FC Töging feiert den Klassenerhalt in der Bezirksliga

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Trotz aller Widerstände haben wir den Klassenerhalt doch noch geschafft - und das, obwohl wir vor Wochen schon für tot erklärt waren. Kompliment hierfür an die Mannschaft. Die Entscheidungen mit dem nicht gegebenen Elfmeter für uns und dem Elfmeter gegen uns waren heute wieder mal krass. Das Wichtigste aber: Wir sind nächste Saison wieder in der Liga. Das ist alles, was zählt. Danke an den TuS Holzkirchen für die Schützenhilfe. Für nächste Saison habe ich großes Vertrauen in die Mannschaft und ich bin sicher, dass wir uns positiv entwickeln werden.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: » Geschafft…

Mit dem Abpfiff heute sind mir gefühlt 1000 Steine vom Herzen gefallen. Nach zwei unglaublich schweren Monaten überwiegen jetzt einfach nur Erleichterung, Stolz und pure Freude.

Und einmal mehr hat dieses phantastische Team, das ich trainieren darf, bewiesen, was in ihm steckt. Trotz eines verdienten Rückstands haben wir uns zurück ins Spiel gekämpft und noch vor der Halbzeit ausgeglichen. Im zweiten Durchgang haben wir uns mehr und mehr den Sieg – und damit auch den Klassenerhalt – verdient. Glückwunsch an unsere Gäste vom VfB Forstinning zur absolut verdienten Meisterschaft. Sie haben uns auch heute spielerisch enorm gefordert und wir hatten an manchen Situationen das Spielglück, das uns in den vergangenen Wochen oft gefehlt hat. Jetzt sind wir einfach nur glücklich, dankbar und gehen in eine mehr als verdiente Pause.«