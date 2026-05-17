🗣: Rosenheim mit "sensationeller Leistung" - Murnau ist "sehr stolz"

Rosenheim schießt sich in letzter Sekunde zum Meister. – Foto: Sven Leifer

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: » Zunächst einmal Glückwunsch an Wolfgang Schellenberg und den TSV 1860 Rosenheim zur verdienten Meisterschaft.

Zum Spiel: Eigentlich war es wie schon über die gesamte Saison hinweg. Wir haben uns den Gegner mit viel Laufarbeit zurechtgelegt und am Ende zugeschlagen. Es ist unfassbar, dass wir es bis zum letzten Spiel durchgezogen haben. Natürlich hätten wir die Relegation gerne mitgenommen – und ich denke auch, dass wir sie verdient gehabt hätten. Trotzdem sind wir mit der Saison insgesamt super zufrieden. Was die Mannschaft über die gesamte Spielzeit geleistet hat, ist überragend. Darauf sind wir sehr stolz. Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal bei jedem Einzelnen bedanken, der uns in diesem Jahr unterstützt hat. Der Zusammenhalt beim TSV Murnau ist wirklich beeindruckend. «

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: » Man hat uns vor allem in der ersten Halbzeit eine extreme Nervosität angemerkt. Wir haben viele Fehler im Ballbesitz gemacht, defensiv keinen richtigen Zugriff bekommen, und so ging Grünwald zur Pause auch absolut verdient mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir dann, muss ich sagen, eine sensationelle Leistung gezeigt. Das war irgendwo ein Spiegelbild der gesamten Saison, wie wir immer wieder zurückkommen können. Um die 65. Minute haben wir den Anschlusstreffer erzielt und waren danach permanent am Drücker, mit der einen oder anderen guten Chance zum Ausgleich. Dass dieser dann in der 96. Minute fällt, passt wahrscheinlich genau zu dieser Saison und dazu, wie sie enden musste. Danach sind natürlich beim Feiern alle Dämme gebrochen.«

Florian Beutlhauser, Trainer des TSV Eintracht Karlsfeld: » Wir sind natürlich happy, dass wir es geschafft haben, auch wenn es in der ersten Halbzeit nicht danach aussah. Da waren wir nicht gut im Spiel drinnen und hatten das Pech, dass zwei Abseitstore nicht gegeben worden sind. In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine Schippe drauflegen können. Wir hatten dann das Glück, dass wir relativ schnell einen Elfer bekommen haben. Danach hat man gemerkt, dass das Selbstbewusstsein und die Freude zurück sind und die Mannschaft wieder an sich geglaubt hat. Und dann konnten wir gut nachlegen und sind happy über die Relegation. « Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: » Die erste Halbzeit war ein 50:50-Spiel. Wir waren zwar 2:0 vorne, aber Karlsfeld war auch immer wieder gefährlich. Es war aber kein gutes Spiel von uns. In der zweiten Hälfte hatten wir den Gegner die ersten zehn Minuten im Griff, haben dann aber einen blöden Elfer gegen uns bekommen und dann wurde uns wieder der Stecker gezogen. Dann ging gar nichts mehr. Glückwunsch an Karlsfeld, die haben auf Grund der zweiten Halbzeit auch völlig verdient gewonnen. «