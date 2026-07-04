Rosenheim mit Pleite im Bayernligaduell - Club-Reserve siegt 5:1

Der SV Kirchanschöring bejubelt einen 4:2-Testspielerfolg gegen den Bayernliga-Aufsteiger aus Rosenheim. – Foto: Marc Marasescu

Am Samstagnachmittag war auf den bayerischen Plätzen wieder einiges los. Zahlreiche Teams testeten in verschiedenen Partien ihre Form. FuPa liefert euch eine Zusammenfassung der Samstagsspiele aus der Regionalliga und den beiden Bayernligen.

Im Testspiel zwischen dem SV Kirchanschöring und dem Bayernliga-Aufsteiger TSV 1860 Rosenheim fielen bereits im ersten Durchgang vier Tore. Den Anfang machten dabei die Hausherren, die bereits nach 13 Minuten durch Sebastian Dengel in Führung gingen. Die Antwort der Gäste ließ jedoch ebenfalls nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten nach dem Gegentor erzielte Markulin den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. In der Schlussviertelstunde des ersten Durcgangs erhöhten die Kirchanschöringer durch die Tore von Schwarz und Nicklas auf 3:1. Nach der Pause erwischten wiederum die Schwarz-Gelben den besseren Start: Omelanowsky erzielte in der 52. Minute den vierten Kirchanschöringer Treffer, ehe Rosenheims Hierl in der 84. Minute mit seinem Tor zum 4:2 den Endstand markierte.

Im Testspiel der Profi-Reserven behielt der Club die Oberhand. Den besseren Start erwischten jedoch die Gäste aus Ingolstadt mit dem Führungstreffer in der 6. Minute. Von da an ließen die Nürnberger jedoch nur noch wenig zu und nutzten ihre Chancen konsequent. Nur fünf Minuten nach dem Gegentor erzielte Skowronek den Ausgleich, ehe in der 32. und 33. Minute das 2:1 und 3:1 fielen. Im zweiten Durchgang erzielten Wiezorrek und Schulten die Treffer zum 4:1 und 5:1 aus Clubberer-Sicht.

Der Drittliga-Aufsteiger aus Würzburg setzte sich im Testspiel gegen die Zweitvertretung des SSV Jahn Regensburg verdient mit 3:0 durch. Die Kickers behielten über weite Strecken der Partie die Oberhand und stellten bereits im ersten Durchgang mit zwei Treffern die Weichen auf Sieg. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nur wenig zu und erhöhten schließlich auf 3:0.