🗣: Rosenheim ist "wirklich bedient" – Waldperlach "viel zu harmlos"

Patrick Zimpfer, Trainer des SB DJK Rosenheim: »Wir verschlafen die Anfangsphase komplett und lagen nach bodenlosen ersten zehn Minuten völlig verdient mit 0:2 hinten. Nachdem wir das Spiel dann besser in den Griff bekommen und auch den verdienten Anschlusstreffer erzielt haben, kassierten wir aus dem absoluten Nichts das 1:3 – ein echter Nackenschlag in einer Phase, in der wir eigentlich drauf und dran waren, zurückzukommen.

Bis zur Pause haben wir zudem mehrere gute Möglichkeiten liegen gelassen, das Spiel noch enger zu gestalten. Im zweiten Durchgang fehlte uns gegen tief stehende und passive Saaldorfer dann die Durchschlagskraft. Wir haben zu wenige Lösungen gefunden und insgesamt zu wenig Gefahr auf den Platz gebracht. Am Ende hat es nur noch zum 2:3-Anschlusstreffer gereicht – mehr wäre an diesem Tag auch nicht wirklich verdient gewesen.

Jetzt gilt es endlich aufzuwachen. Für heute bin ich wirklich bedient und enttäuscht.«

TSV Siegsdorf bekommt Lob vom TuS Holzkirchen