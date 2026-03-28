 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

🗣: Rosenheim ist "wirklich bedient" – Waldperlach "viel zu harmlos"

Die Stimmen zum 23. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Sarah Georgi · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser
Waldperlachs Torhüter Benedikt Heinrich musste gegen Ebersberg nur einmal hinter sich greifen, doch seine Vordermänner brachten den Ball nicht im gegnerischen Tor unter.
Waldperlachs Torhüter Benedikt Heinrich musste gegen Ebersberg nur einmal hinter sich greifen, doch seine Vordermänner brachten den Ball nicht im gegnerischen Tor unter. – Foto: Sven Leifer

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BZL Oberbayern Ost
Forstinning
SV Bruckmühl
Ebersberg
SB Rosenheim

Der VfB Forstinning bleibt weiterhin souverän an der Spitze. Geschlagen geben musste sich der SV Waldperlach gegen den FC Ebersberg. DJK Rosenheim verlor gegen den SV Saaldorf. Die Stimmen zum 23. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
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SV Bruckmühl
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3
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FC Aschheim
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Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
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Abpfiff
+Video

SV Waldperlach scheitert an der Chancenverwertung

Heute, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
1
0
Abpfiff

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Es ist bitter, dass wir früh in Rückstand geraten sind, aber das passiert. Im Anschluss haben wir selbst genug Möglichkeiten auf den Ausgleich gehabt. In den entscheidenden Szenen waren wir schlampig, teilweise fehlte auch das Glück. In Summe sind wir einfach viel zu harmlos gewesen.«

Heute, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
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FC Töging
FC TögingFC Töging
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Abpfiff

DJK Rosenheim "bringt zu wenig Gefahr auf den Platz"

Heute, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
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SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
2
3
Abpfiff

Patrick Zimpfer, Trainer des SB DJK Rosenheim: »Wir verschlafen die Anfangsphase komplett und lagen nach bodenlosen ersten zehn Minuten völlig verdient mit 0:2 hinten. Nachdem wir das Spiel dann besser in den Griff bekommen und auch den verdienten Anschlusstreffer erzielt haben, kassierten wir aus dem absoluten Nichts das 1:3 – ein echter Nackenschlag in einer Phase, in der wir eigentlich drauf und dran waren, zurückzukommen.

Bis zur Pause haben wir zudem mehrere gute Möglichkeiten liegen gelassen, das Spiel noch enger zu gestalten. Im zweiten Durchgang fehlte uns gegen tief stehende und passive Saaldorfer dann die Durchschlagskraft. Wir haben zu wenige Lösungen gefunden und insgesamt zu wenig Gefahr auf den Platz gebracht. Am Ende hat es nur noch zum 2:3-Anschlusstreffer gereicht – mehr wäre an diesem Tag auch nicht wirklich verdient gewesen.

Jetzt gilt es endlich aufzuwachen. Für heute bin ich wirklich bedient und enttäuscht.«

TSV Siegsdorf bekommt Lob vom TuS Holzkirchen

Heute, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
5
1
Abpfiff

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg, wobei das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen ist. Siegsdorf hat uns einen harten Kampf geliefert.«

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
2
0
Abpfiff

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
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SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
13:30