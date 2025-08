🗣: Rosenheim erkämpft "kuriosen" Sieg – Hallberg hin- und hergerissen

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Insgesamt haben wir ein sehr kurioses Spiel gesehen. Wir sind früh durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten, haben aber bis zur Halbzeit eine sehr gute Leistung gezeigt und verdient das 1:1 erzielt. Kurz vor der Pause gab es dann eine Gelb-Rote Karte für unseren Spieler Tutic, was die Statik des Spiels natürlich verändert hat und uns zwang, uns mehr aufs Verteidigen zu konzentrieren. Trotzdem konnten wir zwei wunderschöne Tore erzielen und mit 2:1 sowie 3:1 in Führung gehen. Hallbergmoos war dann natürlich am Drücker und kam durch zwei weitere individuelle Fehler in unserer Abwehr zum 3:2 und 3:3, wobei der Ausgleich in der 90. Minute fiel. Praktisch im Gegenzug, direkt nach dem Anstoß, haben wir mit einem Distanzschuss von der Mittellinie noch das 4:3 erzielt – das war natürlich glücklich. Aber aufgrund der Leidenschaft, der gezeigten Moral und vor allem der wirklich starken ersten Halbzeit in Gleichzahl war es aus meiner Sicht ein nicht unverdienter Erfolg.«

VfB Hallbergmoos zwiegespalten: Aufopfernde Leistung in Unterzahl bringt keine Punkte

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Es fällt einem gerade nicht so leicht. Wenn man das Spiel von Anfang an betrachtet, sind wir sehr gut gestartet, waren präsent und aggressiv. Wir gehen durch eine Pressing-Aktion von Emil Kierdorf, der dann cool bleibt, mit 1:0 in Führung. Das 1:1 kassieren wir, weil wir außen an der Grundlinie nicht gut verteidigen – es geht einfach zu leicht, dass der Ball in die Mitte gespielt wird, und der Stürmer verlängert ihn überragend mit der Hacke ins lange Eck. Dann bekommt Rosenheim in der 40. Minute Gelb-Rot, sodass wir in Überzahl in die zweite Halbzeit gehen. Rosenheim stand dann extrem tief und hat das Zentrum dicht hat.

Wir haben es trotzdem gut gespielt, viel über die Breite und mit Flanken agiert, aber es ist einfach nicht leicht, gegen einen so tief stehenden Gegner durchzukommen. Das 2:1 kassieren wir wieder durch eine Einzelaktion über außen, wo wir uns zu leicht ausspielen lassen, und dann folgt ein individueller Fehler, bei dem unser Keeper den Ball nicht festhalten kann und der Gegner ihn ins leere Tor schiebt. Das 3:1 war ein sehr guter Abschluss, aber auch da verteidigen wir nicht gut, wenn der Gegner 20 Meter vor dem Tor frei zum Schuss kommt. Das ist für den Kopf natürlich nicht einfach. Danach haben die Jungs aber Moral bewiesen, über die Flügel gespielt und viele Flanken geschlagen. Beim 3:2 hatten wir etwas Glück durch ein Eigentor, und ihr Keeper hält vorher noch überragend. Nach einer Ecke machen wir in der 90. Minute das 3:3, und dann bekommen wir direkt nach dem Anstoß einen weiten Ball über unseren Keeper zum 4:3 – praktisch der direkte Gegenzug.

So verlieren wir am Ende 3:4. Unterm Strich bleibt eine Niederlage, und das Fazit ist, dass wir von acht Gegentoren vier wirklich selbst verschuldet haben – das ist einfach zu viel. Auch sonst haben wir einige Tore zu leicht kassiert, da müssen wir viel präsenter und aggressiver verteidigen. Daran werden wir arbeiten und mit aller Macht das Tor verteidigen, was aktuell noch nicht zu 100 Prozent klappt. Wenn du so viele individuelle Fehler machst, reicht es in dieser Liga einfach nicht.

Nichtsdestotrotz möchte ich der Mannschaft für die Moral ein Kompliment machen – trotz Unterzahl und einem 1:3-Rückstand haben sie Widerstandskraft gezeigt, sich auswärts zurückgekämpft und in der 90. das 3:3 gemacht. Da denkt jeder, das Spiel ist vorbei, und dann verlierst du es noch direkt nach dem Anstoß. Wir werden trotzdem weitermachen, weiter hart arbeiten, die Entwicklung vorantreiben – aber jetzt brauchen wir auch Punkte, das ist klar.«