Rosendo vor Striesen: „Sind gut auf das erste Spiel vorbereitet“

– Foto: FSV Oderwitz 02

Die vergangene Spielzeit beendeten beide Mannschaften direkt hintereinander. Die SG Dresden Striesen belegte nach 30 Spielen mit 14 Siegen, fünf Unentschieden, elf Niederlagen und 47 Punkten den sechsten Rang. Der Radebeuler BC 08 folgte mit 14 Siegen, vier Unentschieden, zwölf Niederlagen und 46 Zählern auf Platz sieben. Nun treffen die Teams am Sonntag um 11:00 Uhr zum Start der neuen Saison aufeinander.

Radebeuls Trainer Ezequiel Rosendo blickt auf die sommerliche Trainingsphase zurück. „Die Vorbereitung war gut, auch wenn wir natürlich berücksichtigen müssen, dass wir momentan Ferienzeit haben und viele Spieler gefehlt haben“, sagt der Coach. Die Urlaubszeit beeinflusste den Ablauf: „Das macht es manchmal etwas schwieriger, mit allen gleichzeitig zu trainieren und eine gleichmäßige Vorbereitung für alle zu gewährleisten.“

Trotz dieser Umstände sieht Rosendo seine Mannschaft für den Auftakt gerüstet. „Aber insgesamt haben wir alle unsere Ziele erreicht und sind gut auf das erste Spiel gegen Striesen vorbereitet.“

Gegen den kommenden Gegner bestritt der Radebeuler BC in der zurückliegenden Spielzeit zwei Begegnungen. „Daher kennen wir ihren Spielstil“, sagt der Trainer. Für die Heimpartie am Sonntag gibt er die taktische Ausrichtung vor: „Wir werden, wie schon in der letzten Saison, versuchen, unser eigenes Spiel durchzusetzen, das Spiel zu dominieren, den Ball zu kontrollieren und gleichzeitig im Angriff aggressiv und zielstrebig zu sein.“