Rosendo nach 3:1-Sieg: „Wieder zu unserem Spiel gefunden“

– Foto: Radebeuler BC 1908

Schiedsrichter Julius Karlapp leitete die Begegnung vor 54 Zuschauern. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. Trainer Ezequiel Rosendo äußert sich zum ersten Durchgang: „In der ersten Halbzeit lief es nicht so gut, wie wir es geplant oder trainiert hatten. Striesen hatte mehr Ballbesitz, was wir eigentlich nicht wollten. Wir hatten trotzdem unsere Chancen, allerdings meistens erst nach langen Bällen nach vorne. Aber wie gesagt: Striesen war mehr am Ball, und für uns war es ein bisschen schwierig, ins Spiel zu kommen.“

Der Coach führt aus: „In der ersten Halbzeit hatten wir bis zum Sechzehner zwar noch Aktionen, aber dann hat uns die Qualität gefehlt. Wir hatten nicht den Mut, ins Eins-gegen-Eins zu gehen oder Bewegungen zu machen, um freie Räume für die anderen Spieler zu schaffen. Wir waren sehr statisch und wollten den Ball oft nur im Fuß haben.“

Rosendo erklärt die Veränderung im zweiten Durchgang: „In der zweiten Halbzeit haben wir zweimal gewechselt, und danach haben wir wieder zu unserem Spiel gefunden. Wir standen dann wieder kompakt und konnten mit klaren Bällen einige gute Situationen kreieren.“ In der 67. Minute schoss Leon Trier den Führungstreffer zum 1:0 für den Radebeuler BC 08. Steve Deinhart erhöhte in der 73. Minute auf 2:0. Marlon Jarschke von der SG Dresden Striesen erhielt in der 74. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Per Foulelfmeter traf Leon Trier in der 76. Minute zum 3:0. Malik Burghardt erzielte in der 79. Minute das 3:1 für die Gäste.