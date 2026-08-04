Rosenbrock vor dem Kreisligastart

– Foto: Lennart Blömer

Hesedorf. Die neue Kreisliga-Saison beginnt am Donnerstag mit dem Duell zwischen dem MTV Hesedorf und Zeven (Anstoß 20 Uhr). FuPa sprach vor dem Spiel mit Zevens neuen Trainer Jan Rosenbrock über die Begegnung.



Wenn man mit Zevens Trainer Jan Rosenbrock über seine neue Elf spricht, hört man die Begeisterung in seiner Stimme. "Ich habe so viele junge Leute im Kader, die so viel Bock auf Fußball haben. Das ist schon bemerkenswert. Die Jungs ordnen dem Fußball ganz viel unter. Das ist einfach, schön zu beobachten."



Nicht nur jung, sondern auch sehr groß ist der Zevener Kader vor dieser Kreisliga-Saison - mehr als 30 Spieler gehören dazu. "Wir haben so viel Qualität im Kader. Da kann man schon fast von einem Luxusproblem sprechen", so Rosenbrock, dessen Team am Donnerstag beim MTV Hesedorf gastiert, und damit die neue Kreisliga-Saison eröffnet.