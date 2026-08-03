Rosenberger und Freudenberger 5:0-Paukenschläge in der Fremde

Nach frühem Rückstand wendete die DJK Ensdorf (in Weiß) per Doppelschlag innerhalb von drei Minuten noch das Blatt und landete am Ende einen verdienten 2:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Schirmitz (in Blau). – Foto: Dagmar Nachtigall

Am zweiten Spieltag der Kreisliga Süd stechen zwei Ergebnisse ein wenig heraus: Da ist einmal der vor allem in der Höhe unerwartete 5:0-Auswärtssieg des letztjährigen Vizemeisters TuS Rosenberg beim TSV Königstein, der allerdings schon in der Frühzeit der Saison von einer Verletzungsmisere befallen ist und bei nun zwei Niederlagen in Folge leider von einem verpatzten Saisonstart sprechen muss. Beachtlich zum Zweiten das 5:0 des SV Freudenberg beim Ligawechsler VfB Rothenstadt, der nun schon frühzeitig all denen Recht gibt, die ihm eine schwere Saison prognostiziert haben, zieren die Funk-Schützlinge noch ohne Punkt und einem Torverhältnis von 0:11 weiter das Tabellenende.

Ein stark abseitsverdächtiger Gegentreffer in der Schlussminute verhinderte einen glücklichen Punktgewinn für den 1. FC Rieden. Die Platzherren waren über weite Strecken das spielbestimmende Team mit den klareren Tormöglichkeiten, so dass am Ende der Sieg für die Landesliga-Reserve in Ordnung geht.

Zwei Mannschaften grüßen mit bislang zwei Mal vollem Ertrag punktgleich von der Tabellenspitze, nämlich der Liganewcomer aus Ensdorf (2:1 in Schirmitz) und der SV Schmidmühlen (2:0 gegen Edelsfeld). Ein wenig überraschend sicherlich die 1:2-Einbuße des ambitionierten 1. FC Rieden bei der Landesliga-Reserve des SC Luhe-Wildenau, wobei die Heimelf den aus Sicht der Gäste umstrittenen Lucky Punch in der Nachspielzeit setzte.

Die erste gute Gelegenheit im Spiel hatten die Gäste durch Michael Fleischmann (4.), der an einer reaktionsschnellen Fußabwehr des SC-Keepers Timo Schneidemesser scheiterte. Mit zunehmender Dauer erarbeitete sich die Heimelf ein optisches Übergewicht und kam zu guten Einschussmöglichkeiten. In der 32. Minute zappelte das Leder zum ersten Mal im Riedener Tornetz, doch Referee Florian Drexler nahm den Treffer nach Rücksprache mit seinem Linienrichter zurück. Aus dem Nichts die überraschende Führung der Gäste durch Bastian Härtl, der in der 35. Minute zum 0:1 vollstreckte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte ein kurioser Kopfball von Enrico Kellner, der sich als Bogenlampe ins lange Eck senkte, für den 1:1-Ausgleichstreffer.

Nach dem Seitenwechsel kam bei den Vilstalern mit den eingewechselten Nimsch und Morten mehr Offensive von der Bank. Das nächste Tor allerdings fiel nach 5 Minuten Spielzeit im zweiten Spielabschnitt wieder für die Gastgeber. Ein vorausgegangenes Handspiel vom vermeintlichen Torschützen Ovidiu Suceava wurde vom Unparteiischen aber richtig erkannt und so fand ein weiteres Tor der Gastgeber an diesem Nachmittag keine Anerkennung. Die beste Phase der Grün-Hemden fand zwischen der 55. und 70. Minute statt, Höhepunkt war dabei ein Lattenstreifer von Patrick Hosch. Glück für Rieden in der 75. Minute, als ein Kopfball von Enrico Kellner nur an der Unterkante der Querlatte landete. Als sich schon viele Besucher und Akteure mit einer Punkteteilung anfreundeten, sorgte Enrico Kellner mit seinem sehr abseitsverdächtigen zweiten Tor für die Entscheidung zugunsten des SC Luhe-Wildenau II.(Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR)

SC-Coach Dieter Scheler: "Wichtiger und verdienter Sieg meiner Mannschaft gegen eine Spitzenmannschaft. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und versuchten mit schnellen Angriffen zum Torerfolg zu kommen. Wir waren sehr diszipliniert und hatten vor allem in der 1. Halbzeit Spielkontrolle. Die 2. Halbzeit war ausgeglichener und Rieden wurde stärker. Hintenraus konnten wir nochmals zulegen und hatten vielleicht den größeren Willen, das Spiel zu gewinnen, wobei Rieden aber immer gefährlich blieb. Auf die 90 Minuten gesehen hatten wir die besseren Torchancen und Strafraumszenen, deshalb geht für mich der Sieg in Ordnung."

Gästetrainer Tim Studtrucker: "Eine harte Niederlage, in dem wir bis kurz vor Schluß ein gerechtes Unentschieden halten und dann in der Nachspielzeit aus abseitsverdächtiger Position das entscheidende 2:1 bekommen. Extrem unglücklich, wenngleich man Luhe-Wildenau eine sehr sehr starke Leistung bescheinigen muss. Sie waren bissig und zweikampfstark und haben uns vor allem vor der Pause enorm unter Druck gesetzt, haben wenig zugelassen im Aufbau von uns, waren immer einen Tick schneller und haben sich auch mehr Torchancen erspielt. Trotz eines schmeichelhaften Führungstreffers konnten wir mit einem 1:1 in die Kabine gehen. Zweite Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel, hatten die klareren Möglichkeiten und hätten aus meiner Sicht das 2:1 machen müssen. Der Gegner blieb über Standards und schnelle Umschaltaktionen gefährlich, so ist dann auch das 2:1 gefallen. Zum Schluß hätte ich mit einem Unentschieden gut leben können, so ist es jetzt eine Niederlage, die schmerzt, die aber über 90 Minuten nicht ganz unverdient ist. Wir werden daraus die Lehren ziehen, wir müssen sehen, wo wir stehen und wo wir noch zulegen müssen, um gegen ähnlich starke Mannschaften wie Luhe-Wildenau - sie sehe ich in dieser Saison sicherlich vorne dabei - bestehen zu können."

Tore: 0:1 Bastian Härtl (35.) 1:1, 2:1 Enrico Kellner (45.+1/90.) - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 100

Nach früher Führung für den Bezirksligaabsteiger sollte ein Doppelschlag innerhalb von 180 Sekunden vor Beginn der Schlußphase das Blatt zugunsten der Gäste noch wenden. Letztlich behielt der Aufsteiger - betrachtet man den Spielverlauf über 90 Minuten - verdient die Oberhand bei einem Gastgeber, der nach eigener Führung einfach zu wenig investierte, um dieses Heimspiel erfolgreich zu gestalten. Stefan Grabinger, Co-Trainer der Elf aus dem Vilstal: "Wir sind grundsätzlich gut ins Spiel gestartet und hatten von Beginn an den Ball in unseren Reihen. Schirmitz hat uns dann nach sieben Minuten eine kalte Dusche verpasst und einen Standard zum 1:0 verwertet. Von dem Rückschlag mussten wir uns erst erholen und zurück ins Spiel finden, was uns über weite Strecken nicht so gelang, wie wir es uns vorgenommen hatten. Im Laufe der ersten Halbzeit entwickelte sich dann auf schwer bespielbarem Geläuf ein zerfahrenes Spiel. Trotz mehr Ballbesitz konnten wir diesen leider nicht in zwingende Chancen ummünzen. Nach der Halbzeitpause haben wir dann zunehmend besser ins Spiel gefunden und haben den Ball besser laufen lassen. Dementsprechend war der 1:1-Ausgleich durch Kapitän Andreas Bachfischer nicht unverdient. Nur wenige Minuten später schalteten wir über unsere Offensivkräfte nach einer Schirmitzer Ecke schnell um und Julian Trager vollstreckte zur 2:1- Führung. Im Anschluss hatte Schirmitz längere Ballbesitzphasen, welche wir diszipliniert und gut verteidigten. Zugleich haben wir versucht, über weitere Konterbewegungen gefährlich zu bleiben. Dies gelang uns das ein oder andere Mal, jedoch verhinderte die Querlatte, die Führung etwas komfortabler zu gestalten. Zusammenfassend kann man sagen, dass es aufgrund der größeren Spielanteile ein nicht unverdienter Auswärtssieg gegen eine kämpferisch starke Schirmitzer Mannschaft war. Kompliment an meine personell geschwächte Mannschaft, welche eine große Mentalität bewies, sich so ins Spiel zurück zu kämpfen, wenngleich spielerisch Luft nach oben ist."

SpVgg-Coach Fabian Hirmer: „Verdiente Niederlage. Wir haben nach der 1:0-Führung nur noch versucht, das Ergebnis zu verwalten. Glückwunsch an Ensdorf.“

Tore: 1:0 Simon Schlossarek (7.), 1:1 Andreas Bachfischer (71.), 1:2 Julian Träger (74.) - Schiedsrichter: Sebastian Völkl - Zuschauer: 90

Freude bei den Gästen, die nach einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem Saisonauftaktspiel und einer starken Vorstellung einen verdienten Auswärtssieg landeten. Ernüchterung hingegen bei der Heimelf, die trotz notwendiger Umstellungen vor der Pause dem Gegner noch nach Kräften Paroli bieten konnte, im zweiten Abschnitt allerdings einem sich fortsetzenden Verletzungspech Tribut zollen und eine am Ende hohe Heimniederlage einstecken musste. TSV-Chefanweiser Alex Heldrich: "Nach solch einem Spiel die richtigen Worte zu finden, fällt mir ehrlich gesagt schwer und das nicht aufgrund des klaren Endergebnisses von 0:5, sondern wegen der Umstände rund um das Spiel. Wir waren so paradox das klingen mag in den ersten 45 Minuten, trotz unserer komplett neu formierten Abwehrreihe, dem Titelfavorit aus Rosenberg weitestgehend ein ebenbürtiger Gegner. Hatten die erste gute Tormöglichkeit im Spiel und nach dem frühen Rückstand kamen wir postwendend zurück. Jedoch wurde uns ein Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitstellung aberkannt. Das 2:0 kurz vor der Halbzeit durch einen berechtigten Elfmeter und das 3:0 kurz nach dem Seitenwechsel hat uns dann den Stecker gezogen. Dass wir dann im weiteren Spielverlauf aus Verletzungsgründen alle fünf Spielerwechsel - darunter vermutlich abermals eine schwere Knieverletzung eines für uns ganz wichtigen Spielers - vornehmen mussten - selbst unser Ersatztorhüter musste notgedrungen noch als Feldspieler auflaufen - nutzten die weiter nach vorne spielenden Gäste zu zwei weiteren Treffer. Am Ende ein ganz klares und verdientes Ding für den TuS, keine Frage. Mich beschäftigen die Verletzungen meiner Jungs im Moment aber mehr, als das Ergebnis." Gästespielertrainer Dennis Kramer: "Großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben die richtige Reaktion auf die letzte Woche gezeigt und verdient auswärts die drei Punkte geholt. Wir waren von Anfang an konzentriert auf dem Platz und haben diszipliniert unser Spiel durchgezogen. Wir haben unsere Chancen deutlich konsequenter zu Ende gespielt und auch nach dem Seitenwechsel nicht nachgelassen. Wirklich einwandfreie Leistung der kompletten Mannschaft. Der Blick geht nun aber gleich weiter Richtung Samstag, wenn wir mit dem ersten Heimdreier der Saison nachlegen wollen." Tore: 0:1 Jonas Dotzler (10.), 0:2 Antonio La Pegna (40./Strafstoß), 0:3 Luis Rohe (55.), 0:4 Lukas Kokott (69.), 0:5 Elias Grünwald (80.) - Schiedsrichter: Paul Behlau - Zuschauer: 100

Über eine Stunde lang besaß die Greger-Truppe wohl Vorteile, die besseren Einschußchancen lagen allerdings auf Seiten der Gäste. Mit dem 1:0 nach 65 Minuten setzte Schmidmühlen die optische Dominanz dann auch in Zählbares um und war nach dem zweiten Treffer acht Minuten später endgültig auf der Siegerstrasse. Die Gäste enttäuschten insgesamt keineswegs, wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, hätten sie eine ihrer Möglichkeiten im ersten Spielabschnitt genutzt. SVS-Spielertrainer Alex Greger: "Ein hart erkämpfter Arbeitssieg gegen einen unbequemen Gegner. Leider waren wir in der ersten Halbzeit sehr fehlerhaft und machten uns das Leben selbst schwer. Im zweiten Durchgang war es dann besser und wir konnten uns mit Toren belohnen. Das war heute kein Leckerbissen, aber unterm Strich, beziehungsweise aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg." Gästetrainer Martin Dehling: "Ein ordentliches Spiel von uns, aber das reichte nicht, um aus Schmidmühlen etwas Zählbares mitzunehmen. In der ersten Halbzeit hatte der Gastgeber mehr Spielanteile, die größeren Chancen aber verbuchten wir - jedoch ohne Erfolg. Bis zum Gegentreffer ging es in der zweiten Hälfte genau so weiter. Ab dann spielte die Heimelf das Spiel souverän herunter und gewann letztendlich verdient ihr Marktfest-Heimspiel." Tore: 1:0 Dominik Pracht (65.), 2:0 Simon Döberl (73.) - Schiedsrichter: Moritz Fischer - Zuschauer: 100

Am Ende gingen bei der Bewertung des Ergebnisses die Meinungen der beiden Coaches ein wenig auseinander. Während DJK-Coach Tom Kotzbauer die kämpferisch herausragende Leistung seiner ersatzgeschwächten Elf mit dem Punkt belohnt sah und von einem gerechten 0:0 sprach, erklärte Gästetrainer Andi Meyer, dass seine Mannschaft einen Sieg aufgrund der Mehrzahl vergebenen Chancen verdient gehabt hätte. Fakt war, dass keiner der beiden Kontrahenten den Lucky Punch setzte und somit das Salz in der Suppe, nämlich die Tore, ausblieben. DJK-Spielercoach Tom Kotzbauer: "Unterm Strich war es ein gerechtes Unentschieden. Trotz des großen personellen Engpasses haben wir den Kampf angenommen und mit viel Leidenschaft, Willen und Einsatz eine starke Mannschaftsleistung gezeigt. Alle Spieler haben über die gesamten 90 Minuten alles gegeben. Beide Mannschaften hatten einige Torchancen, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Jetzt richten wir den Fokus auf das nächste Spiel und hoffen, dass einige Spieler wieder zur Mannschaft zurückkehren." Gästespielertrainer Andi Meyer: "Wir sind gut in die Partie gestartet und hatten zu Beginn viel Ballbesitz. Bereits in der Anfangsphase konnten wir uns gute Möglichkeiten erarbeiten, darunter auch einen Pfostenschuss. Nach rund 20 Minuten kam Ursensollen jedoch besser ins Spiel und wir verloren etwas den Zugriff auf die Partie. In der zweiten Halbzeit erspielten wir uns zahlreiche Torchancen, ließen diese jedoch allesamt ungenutzt. Ursensollen kam in der Schlussphase durch einige unserer Fehler ebenfalls noch zu Möglichkeiten. So blieb es am Ende beim 0:0. Ein Sieg wäre aufgrund der Vielzahl an Chancen durchaus verdient und mehr als möglich gewesen. Für die kommende Woche gilt es, an unserer Chancenverwertung zu arbeiten und die defensive Disziplin beizubehalten." Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Daniel Wild - Zuschauer: 200

Am Ende wird die Heimelf sich wohl mehr über den Punkt gefreut haben, als der Gast, der seine über weite Strecken erarbeitete Dominanz und mehrere "Bretter" nicht zum eigentlich verdienten Sieg nutzen konnte. In einer intensiv geführten Auseinandersetzung scheiterte der starke Aufsteiger auch am überragenden FV-Keeper Jan Obitz, der an diesem Tag eine herausragende Partie absolvierte. FVV-Spielertrainer Tobias Graßler: "Das war heute einfach zu wenig. Vor allem im Spielaufbau haben wir zu viel vermissen lassen und Traßberg dadurch regelrecht zu Großchancen eingeladen. Gefährlich wurden wir vor der Pause eigentlich nur nach Ballgewinnen. In der zweiten Halbzeit lief der Ball zwar etwas besser, aber uns fehlt aktuell einfach die Konsequenz im Abschluss – wir treffen zu oft die falsche Entscheidung. Am Ende hatte der Gegner die klar besseren Dinger. Dass wir hier ohne Gegentor rausgehen, verdanken wir unserem Keeper, der uns den Arsch gerettet hat. Beim nächsten Mal müssen wir eine Schippe draufpacken!" Gästetrainer Ilker Caliskan: "Unser Matchplan ist über weite Strecken aufgegangen, vor allem in der ersten Halbzeit. Meine Mannschaft hat die Inhalte gut umgesetzt und sich mehrere hochkarätige Torchancen erspielt, die wir leider nicht nutzen konnten. Defensiv haben wir wenig zugelassen – Vilseck hatte über 90 Minuten kaum klare Abschlüsse, weil wir sie im letzten Drittel konsequent verteidigt haben. Es war ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften bis zum Schluss auf den Sieg gespielt haben. Unterm Strich nehmen wir den Punkt mit, auch wenn aufgrund der Qualität unserer Chancen durchaus mehr drin gewesen wäre." Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Christian Mülller - Zuschauer: 150