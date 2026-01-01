Rosenberger und Alzenau gehen getrennte Wege

Die erste personelle Veränderung im Regionalligakader des FC Bayern Alzenau hat sich noch zum Jahresende vollzogen. Offensivspieler Robin Rosenberger hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Der 21-Jährige bat nach einer Vorrunde mit wenig Einsatzzeit um die Auflösung seines laufenden Zweijahresvertrags, dem der Verein nach Gesprächen in beiderseitigem Einvernehmen zustimmte.
Rosenberger war zu Beginn der Saison von Schott Mainz zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, konnte sich im Regionalligateam jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. In der Hinrunde kam er lediglich auf zwei Kurzeinsätze mit insgesamt 33 Minuten Spielzeit. Ausschlaggebend dafür waren der große Konkurrenzkampf im Offensivbereich sowie mehrere kleinere Verletzungen, die ihn immer wieder zurückwarfen.
Nach einer Einigung über die Wechselmodalitäten mit seinem neuen Klub am 30. Dezember 2025 wurde der Vertrag offiziell aufgelöst. Für welchen Verein Rosenberger nach der Winterpause auflaufen wird, soll vom aufnehmenden Klub bekanntgegeben werden.
Spielpraxis sammelte Rosenberger vor allem in der U23 des FC Bayern Alzenau. Dort absolvierte er 13 Partien, erzielte zwei Tore und trug dazu bei, dass das Team zum Jahreswechsel auf einem soliden fünften Tabellenplatz in der Gruppenliga Frankfurt Ost steht.