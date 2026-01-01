Rosenberger und Alzenau gehen getrennte Wege

Die erste personelle Veränderung im Regionalligakader des FC Bayern Alzenau hat sich noch zum Jahresende vollzogen. Offensivspieler Robin Rosenberger hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Der 21-Jährige bat nach einer Vorrunde mit wenig Einsatzzeit um die Auflösung seines laufenden Zweijahresvertrags, dem der Verein nach Gesprächen in beiderseitigem Einvernehmen zustimmte.

Rosenberger war zu Beginn der Saison von Schott Mainz zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, konnte sich im Regionalligateam jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. In der Hinrunde kam er lediglich auf zwei Kurzeinsätze mit insgesamt 33 Minuten Spielzeit. Ausschlaggebend dafür waren der große Konkurrenzkampf im Offensivbereich sowie mehrere kleinere Verletzungen, die ihn immer wieder zurückwarfen.