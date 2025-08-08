Rosenberg vs. Raigering: Richtungsweisendes Match für beide

Nach der Auftaktniederlage gegen Königstein hat sich der TuS am letzten Wochenende in Haselmühl den Frust von der Seele geschossen. Nun wartet mit dem SVR eine mehr als knifflige Hausaufgabe, die mit dem erzeugten Schwung erfolgreich bewältigt werden soll. Auch die Panduren haben gegen Königstein zuletzt den Kürzeren gezogen, auch sie wollen natürlich schnell in die Erfolgsspur zurück und den Blick nach oben richten. Da man auf beiden Seiten auf Sieg spielen werden wird, ist eine spannende und offensiv geführte Begegnung zu erwarten.

"Am vergangenen Wochenende konnten wir einen klaren Auswärtssieg einfahren und Selbstvertrauen tanken. Wie es der Zufall wollte, spielen wir nun gleich 2 mal - in Liga und im Pokal - gegen Raigering. Wir wissen, dass uns am Freitag ein anderes Kaliber erwarten wird. Eine junge, gut geführte Truppe, die sich sicherlich im oberen Tabellenbereich einordnen wird. Wir freuen uns auf einen starken Gegner, der uns sicherlich alles abverlangen wird. Wir sind heiß und wollen an unsere Leistungsgrenze gehen, denn die Punkte sollen in Rosenberg bleiben", gibt sich TuS-Spielercoach Dennis Kramer optimistisch.

"Für beide Mannschaften sicherlich ein richtungsweisendes Spiel, denn man will hüben wie drüben ja oben mitmischen. Wir sind nach der Niederlage in Königstein quasi zum Punkten verpflichtet, wohlwissend, dass uns eine schwere Aufgabe erwartet. Vor allem die starke Offensive des TuS - am vergangenen Wochenende ja sechs Mal erfolgreich - gilt es, in Schach zu halten. Doch auch wir verfügen über Qualität und fahren deshalb nach Rosenberg, um zu gewinnen. Ob es dann tatsächlich drei Punkte werden, oder nur einer, wird sich zeigen", so Gästetrainer Martin Kratzer am Telefon zu FuPa.