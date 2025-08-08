Rosenberg vs. Raigering: Richtungsweisendes Match für beide

Mit gleich vier Partien am Freitagabend eröffnet die Kreisliga Süd ihren dritten Spieltag. Dabei die Auseinandersetzung zwischen den Kellerkindern ASV Haselmühl und FV Vilseck (beide noch ohne Ertrag), in der es darum geht, die Leere im Punktesack zu beseitigen und ans Mittelfeld "anzudocken". Anderes im Sinn haben der TuS Rosenberg und der SV Raigering, die beide auf eine Niederlage und einen Sieg zurückblicken. Für sie ist das direkte Duell nun in gewisser Weise richtungsweisend, den keiner der beiden Ambitionierten will sicherlich die Frühphase der Spielzeit mit schon zwei Einbußen bestreiten. Da könnte Boden verloren werden, der am Ende dann fehlt. Schauen wir noch nach Oberwildenau, dort kommt es zum Match von zwei der drei Aufsteiger, die sich allesamt bislang beachtlich schlagen in neuer Umgebung. Gilt der SC aufgrund des Heimvorteils als leicht favorisiert, werden die Gäste aus Ursensollen zeigen wollen, warum sie in der letzten Spielzeit das auswärtsstärkste Team der Kreisklasse Süd - 35 Punkte in der Fremde - stellten.
In Folge eine Vorschau auf die Partien der Runde 3 mit Stimmen aus allen Lagern:
Nach der Auftaktniederlage gegen Königstein hat sich der TuS am letzten Wochenende in Haselmühl den Frust von der Seele geschossen. Nun wartet mit dem SVR eine mehr als knifflige Hausaufgabe, die mit dem erzeugten Schwung erfolgreich bewältigt werden soll. Auch die Panduren haben gegen Königstein zuletzt den Kürzeren gezogen, auch sie wollen natürlich schnell in die Erfolgsspur zurück und den Blick nach oben richten. Da man auf beiden Seiten auf Sieg spielen werden wird, ist eine spannende und offensiv geführte Begegnung zu erwarten.
"Am vergangenen Wochenende konnten wir einen klaren Auswärtssieg einfahren und Selbstvertrauen tanken. Wie es der Zufall wollte, spielen wir nun gleich 2 mal - in Liga und im Pokal - gegen Raigering. Wir wissen, dass uns am Freitag ein anderes Kaliber erwarten wird. Eine junge, gut geführte Truppe, die sich sicherlich im oberen Tabellenbereich einordnen wird. Wir freuen uns auf einen starken Gegner, der uns sicherlich alles abverlangen wird. Wir sind heiß und wollen an unsere Leistungsgrenze gehen, denn die Punkte sollen in Rosenberg bleiben", gibt sich TuS-Spielercoach Dennis Kramer optimistisch.
"Für beide Mannschaften sicherlich ein richtungsweisendes Spiel, denn man will hüben wie drüben ja oben mitmischen. Wir sind nach der Niederlage in Königstein quasi zum Punkten verpflichtet, wohlwissend, dass uns eine schwere Aufgabe erwartet. Vor allem die starke Offensive des TuS - am vergangenen Wochenende ja sechs Mal erfolgreich - gilt es, in Schach zu halten. Doch auch wir verfügen über Qualität und fahren deshalb nach Rosenberg, um zu gewinnen. Ob es dann tatsächlich drei Punkte werden, oder nur einer, wird sich zeigen", so Gästetrainer Martin Kratzer am Telefon zu FuPa.
Neulingsduell im Michael Höhbauer-Stadion, wo sich die beiden Meister der Kreisklassen Ost und Süd ein Stelldichein geben. Die Elf von Trainerroutinier Girgl Ramsauer ist mit vier Punkten sehr ordentlich aus den Startlöchern gekommen und hat natürlich im Visier, ihren Heimnimbus zu wahren und das Habenkonto auf sieben Zähler zu erweitern. Auf der anderen Seite kommt die Elf um Spielertrainer und Torjäger Thomas Kotzbauer nach dem ersten Sieg in neuer Umgebung gegen Edelsfeld mit gesteigertem Selbstbewußtsein nach Oberwildenau und wird dort nicht mit leeren Händen den Platz verlassen wollen.
"Wir treffen auf einen Gegner der dort herkommt, wo auch wir herkommen, nämlich von einer Etage tiefer. Mit dem bisher Gezeigten sind wir zufrieden, wir dürfen uns allerdings nicht zurücklehnen, sondern müssen da weitermachen, wo wir in Schmidmühlen aufgehört haben. Wie heißt es so schön, wir wollen wieder über den Kampf zum Spiel finden und damit die Punkte bei uns zu Hause lassen", so SC-Trainer Georg Ramsauer.
"Am Sonntag fahren wir zur Zweitvertretung nach Luhe-Wildenau, einem Mitaufsteiger aus der vergangenen Saison. Der Gegner wird teilweise durch ein paar Spieler der ersten Mannschaft unterstützt und ist dadurch stark in die neue Saison gestartet. In beiden bisherigen Spielen konnten sie voll überzeugen. Urlaubsbedingt fehlen uns immer wieder verschiedene Spieler, sodass wir selten mit der gleichen Aufstellung antreten können. Trotzdem werden wir natürlich wieder unser Bestes geben und versuchen, möglichst viele Punkte mit nach Hause zu nehmen", sagt Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer.
Nach der unnötigen Niederlage in Ursensollen - der FCE ließ mehrere Chancen liegen und war bei zwei Standardsituationen unaufmerksam - steht die Schmeller-Elf mit dem Gast aus Freudenberg vor einer hohen Hürde. Ob man am heimischen Hahnenkamm dem favorisierten Gast Paroli bieten kann, wird unter anderem auch davon abhängen, ob und wie man die brandgefährliche "Abteilung Attacke" des SVF im Zaum halten kann, wie Coach Stephan Schmeller auch erklärt:
"Nach der bitteren Niederlage letzten Samstag steht uns nun das schwere Heimspiel gegen Freudenberg bevor. Freudenberg hat sicherlich eine der besten Offensiven der Liga. Wir müssen aufmerksam verteidigen und unsere Chancen mal kaltschnäuzig nutzen, um zu punkten."
Auch der Gegner aus Freudenberg scheiterte am letzten Wochenende letztlich an seiner mangelhaften Chancenverwertung, wobei der überragende Riedener Keeper Ben Lotke sicherlich auch seinen Teil dazu beitrug, dass man am Ende dem effektiveren Gegner die Punkte überlassen musste. Nun, das Spiel ist abgehakt, der Blick geht nach vorne, nach Edelsfeld geht die Reise, um in die Erfolgsspur zurückzuwechseln. Alles andere steht für Spielertrainer Basti Bauer nicht zur Diskussion:
"Die bittere Niederlage gegen Rieden haben wir analysiert und viele positive Sachen mitgenommen. Mit Edelsfeld erwarten wir eine Mannschaft, die immer wieder für eine Überraschung gut ist. Nichtsdestotrotz wollen wir unser Spiel durchbringen und nichts anbrennen lassen. Wir fahren nach Edelsfeld um zu gewinnen!"
Am Kirwa-Wochenende empfängt der 1. FC Rieden bereits am Freitag um 18.30 Uhr den TuS/WE Hirschau. Die Kaolinstädter kamen vergangenes Wochenende trotz eines zweimaligen Rückstands und Unterzahl ab der 70. Minute noch zu einem 2:2-Unentschieden gegen den SV Köfering. Das Auftaktspiel ging mit 0:1 beim SV Raigering verloren. Die kampf- und laufstarke Mannschaft von Spielertrainer Andreas Meyer, der in der letzten Begegnung beide Tore erzielte, wird alles daran setzen, den favorisierten Vistalern mit einer engagierten Leistung in die Suppe beziehungsweise in Kirwa-Maß zu spucken.
Für die Platzherren besteht die Möglichkeit mit einem weiteren Heimdreier die maximale Punkteausbeute von 9 Zählern in den ersten drei Begegnungen zu erreichen und somit für einen perfekten Saisonstart zu sorgen. Beim glücklichen 2:1-Auswärtserfolg vergangenen Sonntag gegen einen starken SV Freudenberg wurde der 1. FC Rieden für seine kämpferische Leistung im Abwehrverbund am Ende belohnt, gegen die Hirschauer auf eigenem Terrain heißt es, mit mehr Ballbesitz und Spielregie die Partie erfolgreich zu gestalten. Riedens Coach Bernd Scheibel: „Mit dem TuS/WE Hirschau erwartet uns ein sehr unangenehmer Gegner. Für uns heißt es wieder, alle zuletzt gezeigten positiven Eigenschaften in die Waagschale zu werfen, um mit einer starken Leistung mit wesentlich mehr Spielanteilen als in Freudenberg den Platz am Ende zur richtigen Kirwa-Einstimmung auch als Sieger zu verlassen." (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR).
"Nach dem Unentschieden im letzten Spiel, bei dem wir uns drei Punkte gewünscht hätten und diese auch möglich gewesen wären, erwartet uns mit dem Auswärtsspiel beim Meisterschaftsfavoriten aus Rieden natürlich eine Riesenaufgabe. Wir werden uns nach dem durchwachsenen Saisonstart nicht unterkriegen lassen, nehmen die Aufgabe an und versuchen, beim perfekt in die Saison gestarteten Gastgeber einen Punkt mitzunehmen. Die Einstellung von uns stimmt, jedoch müssen wir die einfachen Fehler abstellen. Diese werden in der Liga eiskalt bestraft", so Andi Meyer, Spielertrainer des TuS/WE Hirschau.
Nach der deutlichen Leistungssteigerung und dem ersten Punktgewinn beim 2:2 in Hirschau möchte der SV Köfering am Freitagabend im Heimspiel gegen den TSV Königstein nachlegen. „Daran wollen wir im Flutlichtheimspiel anknüpfen“, erklärt Abteilungsleiter Christopher Ernst. „Uns ist aber auch bewusst, dass mit Königstein ein sehr starker Gegner nach Köfering kommt. Trotz des Weggangs ihres Torjägers Udo Hagerer sind sie mit zwei Siegen bestens in die Saison gestartet - vielleicht sogar, weil sie nun noch geschlossener als Team auftreten“, so der Spartenleiter weiter. Die Ausgangslage beim SV Köfering erinnert an die Vorsaison: Ein schweres Auftaktprogramm, nun folgen in den kommenden vier Wochen Spiele gegen Königstein, Raigering, Rosenberg und Rieden. „Wir lassen uns davon nicht verrückt machen, sondern arbeiten ruhig und konsequent weiter. Die Mannschaft ist willig, zieht gut mit und wir wollen den ein oder anderen Favoriten ärgern. Vielleicht gelingt uns das schon am Freitagabend gegen Königstein vor heimischer Kulisse“, hofft Ernst.
Sechs Punkte aus zwei Partien, dazu kamen die Gegner aus dem Kreise der Mitfavoriten, in Königstein ist man mit dem Auftakt sehr zufrieden. Nun ist der kommende Gegner - mit anderen Ambitionen in die Saison gegangen - nicht minder schwierig zu bespielen. Vertrauend auf die eigenen Qualitäten und ob der Erfolge bislang mit einem positiven Gefühl fährt die Winkler-Elf in den Ortsteil von Kümmersbruck und möchte - wenn möglich - weiter auf der Erfolgswelle schwimmen.
"Mit dem SV Köfering haben wir eine schwere Auswärtshürde zu überspringen. In Köfering zu spielen, ist immer unangenehm. Wir wissen natürlich um die Stärken unseres Gegners und gehen dieses Spiel auch mit Respekt an. Es wird schwer, aber wir versuchen die Punkte mitzunehmen", sagt TSV-Übungsleiter Roland Winkler.
Dreizehn Gegentore in zwei Partien, es ist nicht schwer, das vorherrschende Problem beim ASV zu erkennen. Im zweiten Heimspiel in Folge will man sich nun endlich sattelfester in der Defensive präsentieren, die Null soll vorrangig erst einmal stehen, um Sicherheit zu gewinnen. Dass auch der Gegner noch keinen Punkt auf der Habenseite hat, macht die Aufgabe nicht einfacher. In Vilseck ist man natürlich enttäuscht von dem, was der FV bislang gezeigt hat. In Haselmühl, so hofft man, soll nun endlich der Knoten platzen.
"Wir werden auch nach den zwei deutlichen Niederlagen zum Auftakt nicht verzagen und wollen am Freitag versuchen, Punkte bei uns zu lassen. Wir müssen die Löcher in der Abwehr schnellstmöglich stopfen und dann werden wir gegen Vilseck wieder voll angreifen. Dass es alles andere als leicht wird in unserer momentanen Situation, sollte nicht überraschend sein", sagt der Haselmühler Spielertrainer Dominik Schuster.
"Nach zwei unötigen Niederlagen sind wir schlecht in die Saison gestartet. Am Freitag in Haselmühl gilt es, eine Reaktion zu zeigen! Auch wenn der Gegner ebenfalls nicht optimal in die Saison gestartet ist, dürfen wir ihn keinesfalls unterschätzen. Der Fokus liegt auf uns selbst: Wir müssen unsere Fehler abstellen, die Trainingsleistungen bestätigen und zeigen, was wir wirklich können", so FVV-Coach Tobias Graßler.
Selbst die vermeintlichen Experten hätten wohl nicht erwartet - auch wenn die Qualität der jungen Ostler-Akteure bekannt ist - dass der Aufsteiger nach zwei Runden von ganz oben grüßt. Sechs Punkte, 9:0 Tore, eine beeindruckende Bilanz der Truppe um das Trainerduo Schlesinger/Schwarz. Dass die nun am Wochenende ausgebaut werden soll, dürfte keine Überraschung sein. Die Gäste wissen um ihre unangenehme Auswärtsaufgabe, sehen sich aber unter bestimmten Umständen dennoch in der Lage, dem aktuellen Primus Zählbares abzuknöpfen, wie ihr Spielertrainer erklärt:
"Wir müssen auswärts ran, ein starker Gegner mit gut ausgebildeten jungen Spieler. Uns ist bewusst, dass wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen und eine bessere Leistung brauchen, um hier zu bestehen. Wir müssen unbedingt effektiver im Abschluss werden und gemeinsam noch kompakter verteidigen. Wenn uns dies gelingt, werden wir nicht ohne Punkte die Heimreise antreten", gibt sich Alex Greger entschlossen.
"Die beiden Auftaktsiege haben uns natürlich einen kleinen Aufschwung bereitet - allerdings wissen wir, wo wir herkommen und bleiben demütig. Aufgrund zahlreicher Urlauber wird sich unser Kader deutlich verändern und reduzieren. Mit dem SV Schmidmühlen erwartet uns ein Gegner, der viel Kreisligaroutine mitbringt und meiner Meinung nach aktuell hinter seinem eigentlichen Potenzial zurückbleibt. Wir freuen uns auf unser nächstes Heimspiel und wünschen dem SV Schmidmühlen eine gute Anfahrt", so der jüngste Trainer der Liga, FC-Coach Tim Schlesinger.