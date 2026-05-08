Rosenberg oder Rieden, Haselmühl oder Köfering, wer hat die Nase vorn?

Wer geht als Vizemeister der Kreisliga Süd durchs Ziel, der TuS Rosenberg (in Blau-Weiß) oder der 1. FC Rieden (in Grün)? – Foto: Richard Weigert

Saisonausklang in der Kreisliga Süd: Vor dem finalen 26. Spieltag sind zwei Entscheidungen schon gefallen. Als frischgebackener Meister grüßt seit dem letzten Wochenende der SV Raigering, dass der SC Luhe-Wildenau II auf Platz 12 in die Abstiegsrelegation gegen den SV Neusorg muss, stand schon länger fest. Bleiben also noch zwei zu beantwortende Fragen, nämlich wer die zweite Stufe des "Stockerls" am Ende besteigen wird und wer ohne Umwege in den saueren Apfel des Abstiegs in die Kreisklasse beißen muss.

Um Platz 2 und damit um den Aufstiegsrelegationsplatz - der Gegner steht mit der SpVgg Trabitz aus der Nordstaffel schon fest - kämpfen am Samstag ab 15.30 Uhr im Fernduell der TuS Rosenberg (2./49 - empfängt im Aicher Stadion den FC Weiden-Ost II) und der 1. FC Rieden (3./47 - prallt im Vilstalderby zuhause auf den SV Schmidmühlen). Ein Sieg der mit zwei Punkten Vorsprung ins Saisonfinale gehenden Hüttenstädter gegen die junge Ostler-Crew würde ihnen die Möglichkeit eröffnen, um über den Umweg von Überstunden den Panduren in die Bezirksliga zu folgen. Bei einem Unentschieden und einem gleichzeitigen Dreier des 1. FCR würde der letztjährige Vizemeister bei dann einer Punktgleichheit seinen inoffiziellen Titel verteidigen, da der direkte Vergleich (3:0 und 1:1) zugunsten der Riedener entscheiden würde. Gleiches gilt natürlich, sollte der TuS seine Heimpartie in den Sand setzen und die Pospiech-Truppe ihr Heimspiel gewinnen. Eine zweite noch offene Entscheidung steht im Tabellenkeller an: Die beiden punktgleich am unteren Ende des Klassements platzierten Gemeinderivalen ASV Haselmühl (14./15 - reist zum Finale nach Luhe-Wildenau) und SV Köfering (13./15 - erwartet zuhause die DJK Ursensollen) liefern sich schon lange einen packenden Kampf um den ersten Relegationsplatz, der Samstag wird nun Klarheit bringen, wer sich diesen "schnappen" kann. Sollte nach 90 und ein paar mehr Minuten Punktgleichheit herrschen, darf sich der SV Köfering darüber freuen, dem Direktabstieg erst einmal von der "Schippe" gesprungen zu sein, denn der SVK würde den direkten Vergleich für sich entscheiden. Hier wie dort geht´s ums nackte Überleben, der SV Köfering gehört der Kreisliga seit 2022 an, der ASV Haselmühl spielt in der höchsten Liga des Kreises dagegen schon seit 2015.

Auf einen Blick die Partien des 26. und letzten Spieltags in der Kreisliga Süd:

Mit dieser Partie, in der es für beide Seiten einzig darum geht, die Saison mit einem positiven Erlebnis abzuschliessen, endet beim TSV Königstein die Ära Roland Winkler. Der Coach des Gastgebers wird nach vielen erfolgreichen Jahren an der Außenlinie den Verein verlassen, nicht ohne auf diesem Wege noch ein paar emotionale Worte an einige seiner Wegbegleiter zu richten:

"Sieben Jahre - sechs Spielzeiten. Zuerst möchte ich dem SV Raigering zur Meisterschaft gratulieren und Rosenberg oder Rieden viel Erfolg für die Relegation wünschen. Eine lange Zeit geht für mich in Königstein zu Ende. In all dieser Zeit habe ich vieles Neues erleben und erfahren dürfen. Danke für die Gastfreundschaft der Vereine und auch ein Dankeschön an meine Trainerkollegen, ganz besonders Bernd Scheibel. Auch dem FuPa-Team - vor allem Werner Schaupert - herzlichen Dank für die Berichterstattungen. Danke, es war mir eine Ehre", so Roland Winkler in einer persönlich verfassten Mitteilung.

Morgen, 15:30 Uhr SV Raigering SV Raigering SV Freudenberg Freudenberg 15:30 PUSH

Morgen, 15:30 Uhr SV Hubertus Köfering SV Köfering DJK Ursensollen DJK Ursensollen 15:30 PUSH

Es ist das Drehbuch, das vor wenigen Wochen niemand mehr für möglich gehalten hätte: Am letzten Spieltag der Kreisliga Süd empfängt der SV Hubertus Köfering am Samstag um 15.30 Uhr die DJK Ursensollen zum alles entscheidenden Derby. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Heimsieg krönt der SVK seine furiose Aufholjagd und zieht aus eigener Kraft in die Relegation ein. Nach dem Punktgewinn letzte Woche in Schmidmühlen und der gleichzeitigen Niederlage des ASV Haselmühl hat der SVK den Konkurrenten im entscheidenden Moment überholt. Die Zahlen hinter diesem Comeback sind beeindruckend: Acht Punkte aus den letzten fünf Spielen holte das Team unter der neuen Regie – das sind mehr Zähler als in den vorangegangenen 20 Partien zusammen. „Die Mannschaft hat sich dieses Endspiel absolut verdient. Was die Jungs in den letzten Wochen charakterlich und spielerisch geleistet haben, ist Wahnsinn“, sagt Sportvorstand Christopher Ernst. „Wir haben uns von ganz unten herangekämpft und haben es nun in der eigenen Hand. Ein Sieg, und wir haben unser Ziel erreicht – völlig egal, was auf den anderen Plätzen passiert.“ Gegner Ursensollen wird dem SVK im Derby sicherlich nichts schenken, doch die Euphorie in Köfering ist riesig. Der Verein hofft auf eine massive Kulisse, um den Heimvorteil voll auszuspielen. Ernst richtet einen Appell an alle Anhänger: „Wir brauchen am Samstag jeden Fan! Die Unterstützung von außen war schon in den letzten Wochen ein großes Plus.“ Alles ist angerichtet für einen hochemotionalen Fußballnachmittag, an dem der SV Hubertus Köfering ein kleines Fußballwunder perfekt machen kann. (Quelle: Vorschau SV Köfering). Nach beeindruckenden Auftritten als Liganeuling bis zur Winterpause mischten die Gäste im oberen Tabellendrittel mit. Die Restrückrunde begann mit einem Heimsieg, in Folge allerdings ließ die DJK kräftig Federn, rangiert aber vor dem letzten Spieltag immer noch auf einem sehr guten sechsten Tabellenplatz. Mit einem Sieg in Köfering würde man als bester Aufsteiger eine Saison abschliessen, mit der man berechtigterweise sehr zufrieden sein kann. Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer: "Am letzten Spieltag geht es für uns nach Köfering. Dort wollen wir noch einmal alles investieren, um die volle Punktzahl mitzunehmen und eine insgesamt gute Saison erfolgreich abzuschließen."

Zum Saisonfinale auf heimischem Gelände erwartet der 1. FC Rieden (3. Platz/47 Punkte) am Samstag um 15.30 Uhr den Tabellenneunten aus Schmidmühlen zum prestigeträchtigen Vilstalderby. Für die Pospiech-Truppe, die sich anlässlich der Einweihung des inklusiven Mehrgenerationenspielplatzes mit dem großen Familien-Fest „HerzMomente“ auf eine Rekordkulisse freuen darf, geht es um die Minimalchance, doch noch Rang 2 und den damit verbundenen Aufstiegsrelegationsplatz zur Bezirksliga zu ergattern. Allerdings können die Platzherren das Unterfangen nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Sollte der angestrebte Sieg gegen den SVS gelingen darf gleichzeitig der Tabellenzweite TuS Rosenberg (49 Punkte) sein Heimspiel gegen den FC Weiden-Ost II nicht gewinnen. Spielen die Hüttenstädter unentschieden und Rieden gewinnt, würde der direkte Vergleich für die Vilstalelf sprechen. Die Mannen um SV-Trainer Alexander Greger werden alles in die Waagschale werfen, um zu punkten, damit auch in der nächsten Saison das Vilstalderby gegen Rieden sicher bestritten werden kann. Im Hinspiel behielten die Grün-Weißen knapp mit 1:0 die Oberhand. Letztes Wochenende kamen die Schmidmühlener trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung gegen den bis dato Tabellenletzten SV Köfering nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Nach zuletzt zwei Siegen (4:1 gegen Haselmühl/2:0 in Vilseck) konnte der 1. FC Rieden den dritten Rang zementieren und will mit dem dritten Dreier in Folge zumindest seine Hausaufgaben erledigen, um eventuell im Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitreden zu können. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR). Riedens Coach Julian Pospiech: „Ein Vilstalderby zum Saisonfinale und dann wahrscheinlich noch vor sehr vielen Zuschauern, was Besseres kann man sich kaum wünschen. Wir müssen die Zweikampfstärke der Gäste annehmen und den guten Schwung der letzten Spiele mitnehmen“. Frei von jeglichen Zwängen fährt der SVS die etwa acht Kilometer mit dem Ziel, nicht ohne Zählbares die kurze Strecke wieder heimfahren zu müssen. Ein Dreier würde eventuell sogar die Verbesserung des ein oder anderen Tabellenplatzes nach sich ziehen, zudem ist ein Derby ja grundsätzlich eine Prestigeangelegenheit. Der Druck des Gewinnenmüssens liegt ganz klar beim Gastgeber, die Greger-Elf hofft natürlich auf die eigenen Gesetze eines Nachbarduells. Gästespielercoach Alex Greger: "Wir müssen gegen Rieden eine andere Einstellung und Leistung zeigen, gegenüber letzter Woche. Dass wir der Außenseiter sind ist klar, dennoch wollen wir natürlich im Derby nochmal alles versuchen, um am letzten Spieltag zu punkten."

Morgen, 15:30 Uhr FC Edelsfeld Edelsfeld FV 1921 Vilseck FV Vilseck 15:30 PUSH

Die einen wollen ein positives Gefühl erzeugen, um selbstbewußt ins erste Entscheidungsspiel gehen zu können, zudem will man natürlich im Rhtyhmus bleiben. Die anderen stehen unter dem Druck des Gewinnenmüssens, alles andere - eine Niederlage sowieso - könnte das Aus bedeuten, der Sturz in die Kreisklasse, der man schon elf Jahre nicht mehr angehört hat, wäre perfekt. So ist die Ausgangslage vor dieser Partie im Michael Höhbauer-Stadion. Will heißen, der SC prallt auf einen Gegner, der jeden Zentimeter des grünen Geläufs beackern wird. SC-Coach Dieter Scheler: "Wir wollen weiter fokussiert bleiben und die Spannung hochhalten, schon alleine wegen der Relegation. Ziel ist es, die Punkterunde mit einem Heimsieg vor unseren Fans abzuschließen und den positiven Trend der letzten Wochen mitzunehmen. Wir wissen natürlich auch, dass Haselmühl punkten muss, um nicht direkt abzusteigen. Ich erwarte eine umkämpfte Partie." Gästetrainer Dominik Schuster: Wir müssen am Samstag erstmal unsere Hausaufgaben machen, danach können wir schauen, was in Köfering passiert ist. Sollte uns in Luhe nichts gelingen, dann ist es auch egal, wie die andere Partie ausgeht."