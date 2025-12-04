Rosellen und Delhoven eröffnen, Spitzengruppe vor lösbaren Aufgaben

Beim SV Rosellen kommt es am Donnerstagabend (4. Dezember, 20 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden Delhoven – der Sieger sichert sich den achten Tabellenplatz. Außerdem stehen für die gesamte Spitzengruppe rund um Herbstmeister Germania Grefrath Pflichtaufgaben an: Grefrath fährt nach Straberg, Wevelinghoven ist beim FC Zons zu Gast und der VfR Büttgen empfängt den Vorletzten aus Grimlinghausen. Das ist der 16. Spieltag!
17. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Weissenberg II - Delhoven
So., 01.03.26 15:00 Uhr SF Vorst - VfR Büttgen
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenb. - SV Rosellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ge. Grefrath - SG Orken
So., 01.03.26 15:30 Uhr Wevelinghov. - FC Straberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia - FC Zons
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - Reuschenberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - FSV Vatan
18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr Weissenberg II - TuS Grevenb.
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - Ge. Grefrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken - Wevelinghov.
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan - SF Vorst
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - Reuschenberg