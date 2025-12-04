 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
SV Rosellen eröffnet den Spieltag
SV Rosellen eröffnet den Spieltag – Foto: Norbert Jurczyk

Rosellen und Delhoven eröffnen, Spitzengruppe vor lösbaren Aufgaben

Kreisliga A, Grevenbroich & Neuss: Rosellen und Delhoven eröffnen den Spieltag bereits am Donnerstag. Für die Spitzengruppe stehen derweil lösbare Aufgaben auf dem Programm.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Beim SV Rosellen kommt es am Donnerstagabend (4. Dezember, 20 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden Delhoven – der Sieger sichert sich den achten Tabellenplatz. Außerdem stehen für die gesamte Spitzengruppe rund um Herbstmeister Germania Grefrath Pflichtaufgaben an: Grefrath fährt nach Straberg, Wevelinghoven ist beim FC Zons zu Gast und der VfR Büttgen empfängt den Vorletzten aus Grimlinghausen. Das ist der 16. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich & Neuss

__________

Das ist der 16. Spieltag:

So., 07.12.2025, 14:45 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
14:45

So., 07.12.2025, 14:45 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
14:45

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
15:00live

So., 07.12.2025, 14:15 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
14:15

Heute, 20:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
20:00live

So., 07.12.2025, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
12:30

Morgen, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
20:00live

So., 07.12.2025, 14:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
14:15

__________

Das sind die nächsten Spiele:

17. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Weissenberg II - Delhoven
So., 01.03.26 15:00 Uhr SF Vorst - VfR Büttgen
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenb. - SV Rosellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ge. Grefrath - SG Orken
So., 01.03.26 15:30 Uhr Wevelinghov. - FC Straberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia - FC Zons
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - Reuschenberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - FSV Vatan

18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - Delhoven
So., 08.03.26 13:00 Uhr Weissenberg II - TuS Grevenb.
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - Ge. Grefrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghaus... - SV Glehn
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken - Wevelinghov.
So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan - SF Vorst
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - Reuschenberg

>>> Zum Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich & Neuss

Aufrufe: 04.12.2025, 14:00 Uhr
Linus BienAutor