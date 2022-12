Die Frauen des SV Rosellen haben ihre vierte Saisonniederlage kassiert. – Foto: Daniel Schuch

Rosellen scheitert in Solingen an den Personalnöten Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Kaarst schlagen das Kellerkind SC Viktoria Anrath mit 2:1. Hemmerden tritt zum dritten Mal nicht an.

In der Landesliga der Frauen musste der SV Rosellen in der Auswärtspartie beim TSV Solingen mit dem 1:3 (Halbzeit 1:1) die vierte Saisonniederlage akzeptieren. „Die Ausgangssituation vor der Partie war alles andere als gut, da ich aufgrund von Krankheitsfällen auf nur elf Spielerinnen zurückgreifen konnte“, stieg SV-Coach Tobias Haitz in sein Fazit ein und fügte an: „Nichtsdestotrotz haben mir, bei all den Umständen, die Basics gefehlt. Der Charakter und das Engagement der letzten Wochen waren nicht zu sehen. So war die Niederlage hochverdient, Solingen hatte einfach Qualität auf dem Platz, die uns seit geraumer Zeit aufgrund unserer zahlreichen Ausfälle fehlt. Ich bin froh, wenn die Pause da ist und hoffe, danach wieder eine eingespielte Mannschaft aufs Feld schicken zu können“. Lena Schmitz (21., 77.) und Veronika Reindl (65.) erzielten die Treffer für Solingen, Selina Görres (22.) markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Rosellen.