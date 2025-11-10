Rosebrock-Heemsoth trifft in der Nachspielzeit zum Jeddinger Sieg

Am 12. Spieltag der Frauen-Landesliga Lüneburg setzte sich der MTV Jeddingen mit 2:1 gegen den TuS Fleestedt durch. Nach dem Aus im Bezirkspokal und der Niederlage gegen Hedendorf wollte das Team von Markus Schwarz ein Zeichen setzen – mit Erfolg: Jeddingen festigte Platz zwei, Fleestedt bleibt Zehnter.

Die Gastgeberinnen fanden nur schwer ins Spiel. „Es war wie zuletzt gegen Hedendorf und Ritterhude, die erste Chance des Gegners sitzt direkt. Nach vorne fehlten uns komplett die Ideen“, erklärte Schwarz. Erst kurz vor der Pause kam der MTV zurück. Nach einem Standard von Nele Junck an den zweiten Pfosten traf Hannah Thier in der 43. Minute zum Ausgleich. „Das 1:1 kurz vor der Pause hat uns gutgetan“, so der Trainer.

Die Anfangsphase verlief holprig. Jeddingen leistete sich zahlreiche Fehlpässe, wirkte nervös und wurde früh bestraft. In der achten Minute nutzte Fleestedt eine Unachtsamkeit eiskalt aus. Torhüterin Denise Schloemer parierte zunächst stark, doch der Abpraller landete bei einer Gegenspielerin, die den Ball über sie hinweg ins Tor hob. „Da waren wir zu weit weg, nicht wach und einfach nicht bei der Sache“, sagte Trainer Markus Schwarz. „Das war bitter und man hat es im Spielaufbau gemerkt, da kam noch mehr Verunsicherung dazu.“

In der Kabine forderte Schwarz mehr Mut und Präsenz. „Wir haben klar angesprochen, dass das nicht unser Anspruch ist. Wir waren zu passiv und haben uns zu schnell die Butter vom Brot nehmen lassen.“ Nach Wiederbeginn zeigte Jeddingen ein anderes Gesicht: aggressiver, zweikampfstärker, mit mehr Kontrolle über das Spiel. Fleestedt blieb zwar über Konter gefährlich, kam aber nicht mehr zum Abschluss.

Dann der Rückschlag: Pia Neufeld sah nach einem Laufduell die Rote Karte. „Es war keine klare Torchance mehr, deshalb hätte man aus meiner Sicht auch gelb geben können“, sagte Schwarz. Jeddingen stellte um, spielte fortan mit Dreierkette und warf in Unterzahl alles nach vorn.

In der Nachspielzeit fiel schließlich die Entscheidung. „Ich hatte die Idee, Denise Schloemer nach vorne treten zu lassen“, berichtete Schwarz. Die Torhüterin schlug den Freistoß von der Mittellinie in den Strafraum, der Ball wurde abgewehrt, kam zurück und fiel Emelie Rosebrock-Heemsoth vor die Füße, die in der 92. Minute zum 2:1 traf. „Danach war pure Freude, die ganze Mannschaft rannte aufs Feld, eine riesige Traube, alle jubelten zusammen“, so Schwarz.

Der Trainer lobte den Einsatz seiner Mannschaft: „Beide sind unermüdlich gelaufen, haben unheimlich viel gearbeitet und alles in dieses Spiel geworfen“, sagte er über Lena Bochinski und Carlotta Twiefel. Bochinski musste nach einem Kopftreffer kurz vor Schluss ausgewechselt werden, doch das Team hielt geschlossen dagegen.

„Es war kein schönes Spiel, aber ein wichtiger, dreckiger Sieg, genau so, wie man ihn manchmal braucht“, sagte Schwarz. „Wir haben gezeigt, dass man nur als Mannschaft gewinnen kann. Jeder hat alles gegeben, jeder hat für den anderen gekämpft.“ Für Jeddingen war es ein Sieg der Moral – und ein starkes Zeichen im Kampf um die Spitzenplätze.