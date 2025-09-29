Rosebrock-Heemsoth gelingt lupenreiner Hattrick gegen Lüneburg

In der Frauen Landesliga Lüneburg kam es am 8. Spieltag zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SV Eintracht Lüneburg und dem MTV Jeddingen. Vor 50 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Siegmund Suchanek setzten die Gäste ein Ausrufezeichen und siegten mit 4:0. Lüneburg verlor dadurch die Tabellenführung an den TSV Stelle, während Jeddingen auf Rang vier kletterte und nur noch einen Punkt Rückstand auf die Spitze hat, bei einem Spiel weniger.
Der MTV erwischte einen perfekten Start. Bereits in der 10. Minute nutzte Hanna Weidemann eine Unachtsamkeit der Lüneburger Torhüterin, die sie anschoss. Weidemann hatte im richtigen Moment das Bein dazwischen und erzielte das 1:0. „Das war das Glück des Tüchtigen. Sie hat ein starkes Spiel gemacht und sich dafür belohnt“, sagte Jeddingens Trainer Markus Schwarz.
Nur vier Minuten später erhöhte Emelie Rosebrock-Heemsoth mit einem Schuss aus der Drehung in den Winkel auf 2:0. Die Angreiferin nutzte danach ein Missverständnis zwischen Keeperin und Abwehrspielerin zum 3:0 und köpfte kurz darauf eine Flanke zum 4:0 ins Tor. Damit gelang ihr innerhalb von nur 13 Minuten ein lupenreiner Hattrick.
Die Defensive der Gäste ließ kaum etwas zu. „Lüneburg hatte im ganzen Spiel nur eine einzige Torchance durch Isabel Schneiders, die unsere Torhüterin Denise Schloemer am kurzen Pfosten abwehren konnte. Ansonsten haben wir nichts zugelassen, nicht einmal gefährliche Fernschüsse“, betonte Schwarz.
Auch nach der Pause kontrollierte Jeddingen die Partie. Schwarz sah darin einen weiteren Entwicklungsschritt: „Zum ersten Mal haben wir über 90 Minuten sehr dominant gespielt und genau das umgesetzt, was wir in der Oberliga gelernt haben: Zweikämpfe annehmen, gutes Stellungsspiel zeigen und die Räume konsequent schließen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir über die gesamte Spielzeit so Fußball gespielt haben, wie ich mir das vorstelle.“
Der MTV brachte frische Kräfte, wechselte im Zentrum und spielte die Begegnung souverän zu Ende. „Heute gibt es nichts zu meckern. Wir haben von Anfang bis Ende dominiert, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, und ich bin sehr stolz, beim Tabellenführer so ein Ergebnis erzielt zu haben“, so Schwarz abschließend.