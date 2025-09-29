Symbolbild MTV Jeddingen – Foto: Lennart Blömer

Rosebrock-Heemsoth gelingt lupenreiner Hattrick gegen Lüneburg MTV Jeddingen gewinnt 4:0 beim Tabellenführer SV Eintracht Lüneburg. Durch den Auswärtserfolg rückt der MTV bis auf einen Punkt an die Spitze heran. Verlinkte Inhalte Frauen Landesliga E. Lüneburg Jeddingen Markus Schwarz Emelie Rosebrock-Heemsoth

In der Frauen Landesliga Lüneburg kam es am 8. Spieltag zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SV Eintracht Lüneburg und dem MTV Jeddingen. Vor 50 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter Siegmund Suchanek setzten die Gäste ein Ausrufezeichen und siegten mit 4:0. Lüneburg verlor dadurch die Tabellenführung an den TSV Stelle, während Jeddingen auf Rang vier kletterte und nur noch einen Punkt Rückstand auf die Spitze hat, bei einem Spiel weniger.

Sa., 27.09.2025, 17:00 Uhr SV Eintracht Lüneburg E. Lüneburg MTV Jeddingen Jeddingen 0 4 Abpfiff Der MTV erwischte einen perfekten Start. Bereits in der 10. Minute nutzte Hanna Weidemann eine Unachtsamkeit der Lüneburger Torhüterin, die sie anschoss. Weidemann hatte im richtigen Moment das Bein dazwischen und erzielte das 1:0. „Das war das Glück des Tüchtigen. Sie hat ein starkes Spiel gemacht und sich dafür belohnt“, sagte Jeddingens Trainer Markus Schwarz.

Nur vier Minuten später erhöhte Emelie Rosebrock-Heemsoth mit einem Schuss aus der Drehung in den Winkel auf 2:0. Die Angreiferin nutzte danach ein Missverständnis zwischen Keeperin und Abwehrspielerin zum 3:0 und köpfte kurz darauf eine Flanke zum 4:0 ins Tor. Damit gelang ihr innerhalb von nur 13 Minuten ein lupenreiner Hattrick. Die Defensive der Gäste ließ kaum etwas zu. „Lüneburg hatte im ganzen Spiel nur eine einzige Torchance durch Isabel Schneiders, die unsere Torhüterin Denise Schloemer am kurzen Pfosten abwehren konnte. Ansonsten haben wir nichts zugelassen, nicht einmal gefährliche Fernschüsse“, betonte Schwarz.