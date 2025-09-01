Rosche und Adendorf erneut Remis, Holdenstedt und Römstedt makellos

Vor ein paar Jahren noch Landesliga, jetzt Letzter der Bezirksliga. Gellersen verlor erneut, während die Absteiger aus der Landesliga allesamt siegen konnten. Vor allem der Sieg des MTV Römstedt war wichtig, um die Tabellenführung zu verteidigen..

Ein spätes Tor von Andre’ Reinhardt (90.) sicherte dem SV Küsten ein 2:2 bei Wendisch Evern. Zuvor hatten Sven-Ole Sell (11., Foulelfmeter) und Pascal Niclas Spomer (83.) für die Gastgeber sowie Luca Leon Slawski (58.) für Küsten getroffen. Somit gewinnt Wendisch Evern auch im vierten Spiel nicht und bleibt tief im Keller stecken.

Beim Lüneburger SV sah lange alles nach einem torlosen Remis aus, ehe Cedric Ziegenfuß (86.) für den MTV Römstedt traf und den Gästen einen 1:0-Auswärtssieg bescherte. Vierter Sieg, keine Gegentore. Absteiger Römstedt bleibt also weiterhin makellos.

Der MTV Barum nahm drei Punkte aus Breese-Langendorf mit. Jonathan Alves Dias (20.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Nicolai Bäsler (85.) den 2:0-Endstand herstellte. Auch im dritten Heimspiel gab es also für Breese-Langendorf absolut nichts zu jubeln.

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den TSV Gellersen festigte Teutonia Uelzen seine gute Ausgangslage. Felix Mühlenhaupt (17.) und Nils Brüggemann (66.) erzielten die Treffer. Gellersen bleibt Tabellenletzter, während Uelzen den zweiten Sieg in Serie einfahren konnte.

Ein echtes Offensiv-Feuerwerk erlebten die Zuschauer beim 3:4 zwischen dem TuS Wieren und dem TuS Neetze. Matchwinner war David Mehl, der gleich viermal traf (13., 23., 53., 85.). Für Wieren waren Franz Gummert (20.), Carl Willem Teppe (30.) und Christopher Schulz (60.) erfolgreich. Zweiter Sieg im zweiten Auswärtsspiel für Neetze.

Dank eines Treffers von Jaari Arndt (25.) feierte der SV Holdenstedt einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg gegen Eintracht Lüneburg und gewann damit alle drei bisherigen Partien. Platz drei ist damit gesichert.

Die Partie zwischen dem TuS Reppenstedt und dem SV Scharnebeck war hart umkämpft. Simon Volpe (61.) erzielte das goldene Tor zum 1:0-Heimsieg. Reppenstedt zog damit an Scharnebeck vorbei und hat nun sechs Punkte auf dem Konto. Jeder Zähler ist wichtig für den Klassenerhalt.

Der SV Rosche und der TSV Adendorf trennten sich 2:2. Johannes Ritz (19.) brachte Rosche in Führung, doch Ben Peucker (45.) und Sami Mohamad (64.) drehten die Partie. In der Nachspielzeit sorgte Joel-Friedrich Grefe (90.) für den umjubelten Ausgleich. Für beide Teams war es schon das dritte Remis der Saison.