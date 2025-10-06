Rosche siegt erstmals, Bardowick gewinnt Torspektakel

In der Bezirksliga herrscht ein unverändertes Bild. Bardowick und Uelzen siegen weiter am Fließband und im Keller tun sich Küsten und Barum weiterhin schwer, einen Fuß in die Saison zu setzen. Gellersen indes kommt so langsam absolut in Fahrt. Wir schauen auf die Partien des neunten Spieltags..

Ein echtes Torfestival bot der TSV Gellersen seinen Fans. Schon früh stellten Timon Müller, Robin Meyer und Sami Hassan die Weichen auf Sieg. Müller legte noch vor der Pause nach, ehe Mats Holtmann und Lorent Smajli in der zweiten Hälfte das halbe Dutzend vollmachten. Adendorf war chancenlos. Es war der dritte Sieg in Serie für Gellersen.

Der SV Rosche zeigte sich eiskalt vor dem Tor und feierte einen klaren Auswärtssieg. Felix-Ferdinand Bescht und Joel-Friedrich Grefe brachten die Gäste vor der Pause in Front. Zwar verkürzte Juri Malina kurz nach Wiederbeginn, doch Tobias Garz und Jan-Luca Riechers sorgten mit ihren Treffern für den verdienten 4:1-Endstand. Rosche siegt zwar erstmals, bleibt aber hinter Barum aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Für Barum, die im Vorjahr Platz drei erreichten, ist die Saison bisher ein Horror.

Florian Puhst avancierte zum Matchwinner für Breese-Langendorf. Nachdem Christopher Schulz Wieren in Führung gebracht hatte, drehte Puhst die Partie mit einem Doppelpack. Schulz glich zwischenzeitlich noch einmal aus, doch in der 87. Minute schlug Puhst erneut zu und sicherte den Gästen die drei Punkte. Dadurch zog der VfL am TuS klar in der Tabelle vorbei.

In einem packenden Offensivduell setzte sich Bardowick knapp durch. Juri Klimanski traf doppelt für Küsten, doch die Gäste antworteten mit Treffern von Lennart Ahrens, Don-Vaios Dovas, Leon Hamann und Robert-Ralph Lazo-Garcia. Linus Kräfts Anschluss kam zu spät – am Ende siegte Bardowick mit 4:3. Küsten ergeht es ebenso wie Barum. Landete man im Vorjahr noch auf Rang sechs, steht man nun in der Abstiegszone.

Turbulente Partie in Holdenstedt: Jaari Arndt brachte die Gastgeber doppelt in Front, doch Uelzen drehte nach dem Wechsel auf. Nils Brüggemann traf vom Punkt, anschließend sorgten Lenni-Kay Winderlich, Felix Mühlenhaupt und Paule Yves Jacobs in der Schlussphase für die Wende und einen 4:2-Auswärtssieg. Wenn es läuft, dann läuft es: Siebter Sieg in Serie für die Teutonen.

Reppenstedt sicherte sich einen umkämpften Heimsieg. Tammo Aki Aue brachte sein Team in Führung, bevor Luca Rudloff auf 2:0 erhöhte. Ein Eigentor von André Wüstefeld machte es kurz vor Schluss noch einmal spannend, doch am Ende blieb der Dreier beim TuS. Reppenstedt steig zuletzt fast ab und gehört nun zur Spitzengruppe der Liga nach dem sechsten Saisonsieg.

Im Stadtderby teilten sich die beiden Lüneburger Teams die Punkte. Pascal Patrick Eggert brachte die LSV per Elfmeter in Führung, doch in der Nachspielzeit traf Gerrit Rodatz zum verdienten 1:1 für die Eintracht. Ein intensives Duell mit gerechtem Ausgang. Während die Gäste nun seit vier Spielen sieglos sind, ist der Lüneburger SV seit vier Partien ungeschlagen.